Snapshot Ένα λιοντάρι διέφυγε από ιδιωτικό χώρο στη βόρεια Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας επιχείρηση εντοπισμού από τις αρχές με θερμικά drones και ειδικό εξοπλισμό.

Η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων στην Τουρκία δεν έχει αυξηθεί αλλά έχει γίνει πιο ορατή, με ζήτηση για άγρια ζώα όπως λιοντάρια, τίγρεις και αρπακτικά πουλιά.

Η μεταφορά παράνομων ζώων γίνεται κυρίως μέσω θαλάσσιων διαδρομών, ενώ η παράνομη κατοχή άγριων ζώων είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο.

Η παρουσία ενός λιονταριού σε μη φυσικό περιβάλλον απειλεί τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και την ισορροπία του οικοσυστήματος στην Κωνσταντινούπολη.

Η πρόληψη απαιτεί νομοθετικές παρεμβάσεις, αυστηρούς ελέγχους και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καταγγελία παράνομης διακίνησης ζώων. Snapshot powered by AI

Στη βόρεια Κωνσταντινούπολη, οι γειτονιές που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ασυνήθιστη απειλή.

Ένα λιοντάρι, το οποίο εκτιμάται ότι διέφυγε από ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Ουσκουμρουκόι του Σαρίγιερ, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η χωροφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας της φύσης ξεκίνησαν επιχείρηση εντοπισμού του ζώου μέσα στο πυκνό δάσος, χρησιμοποιώντας θερμικά drones από αέρος και ειδικό εξοπλισμό στο έδαφος. Αν και το λιοντάρι εντοπίστηκε από τις θερμικές κάμερες, τα ίχνη του χάθηκαν εξαιτίας της πυκνής βλάστησης. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το ενδεχόμενο το ζώο να έχει μεγαλώσει σε οικιακό περιβάλλον εντείνει τους κινδύνους.

Ο καθηγητής της Δασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, Ζεϊνέλ Αρσλανγκουντογντού, αξιολόγησε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη διαφυγή μεγάλων αιλουροειδών από συνθήκες αιχμαλωσίας, τα πιθανά σενάρια για το οικοσύστημα, αλλά και την παράνομη διακίνηση ζώων τα τελευταία χρόνια, μιλώντας στην hurriyet.

Στο ερώτημα αν έχει αυξηθεί το λαθρεμπόριο ζώων και πώς ερμηνεύεται η εμφάνιση ενός λιονταριού σε μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη, ο καθηγητής υποστήριξε ότι δεν είναι ακριβές να γίνεται λόγος για αύξηση της παράνομης διακίνησης.

Όπως εξήγησε, ακόμη και πριν από 20 χρόνια, όποιος επισκεπτόταν την περιοχή του Εμίνονου μπορούσε να δει πουλιά, φίδια και πολλά άλλα είδη ζώων, η πώληση των οποίων απαγορευόταν. «Επομένως, αντί να μιλάμε για αύξηση του λαθρεμπορίου ζώων, θα ήταν ακριβέστερο να πούμε ότι έχει αυξηθεί η ορατότητά του. Από την άλλη πλευρά, η εμφάνιση ενός ζώου όπως το λιοντάρι στην Κωνσταντινούπολη είναι, φυσικά, μια περίπτωση παράνομης διακίνησης που θα τραβήξει πολύ περισσότερο την προσοχή της κοινής γνώμης», ανέφερε.

Ο Αρσλανγκουντογντού σημείωσε ότι η επιθυμία ορισμένων ανθρώπων να διατηρούν άγρια ζώα ως κατοικίδια είναι υπαρκτή. Μάλιστα, δεν διακινούνται παράνομα μόνο ζώα όπως τα λιοντάρια και οι τίγρεις, αλλά και αρπακτικά πουλιά, όπως κουκουβάγιες και γεράκια, τα οποία γεννιούνται στην Τουρκία.

İstanbul'da aslan ihbarı: Ekipler yakalamak için harekete geçti! https://t.co/tQLM5D9xEX https://t.co/Lqkbf9tMnn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 22, 2026

Όπως ανέφερε, υπάρχει σημαντική ζήτηση για αυτά τα πουλιά, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ στον συγκεκριμένο παράνομο κύκλο διακίνησης διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές για ανθρώπους που αγοράζουν άγρια πουλιά πληρώνοντας ποσά αντίστοιχα με την αξία ενός αυτοκινήτου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί στην Τουρκία: τον εντοπισμό, πριν από πολλά χρόνια, μιας εγκατάστασης εκτροφής άγριων ζώων στον κήπο ενός ανθρώπου που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ψευδοσεΐχης, στην περιοχή Τούζλα.

Πώς κατάφερε το λιοντάρι να περάσει τα σύνορα;

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της υπόθεσης. Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δώσει οριστική απάντηση, ωστόσο έχει ορισμένες εκτιμήσεις.

Όπως επισήμανε, αυτού του είδους η παράνομη διακίνηση ζώων πραγματοποιείται συνήθως μέσω θαλάσσιων διαδρομών, με τα λιοντάρια και τις τίγρεις να μεταφέρονται συχνά όταν είναι ακόμη μικρά σε ηλικία. «Γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται συχνά και χερσαίες διαδρομές για το λαθρεμπόριο, ωστόσο προτιμάται η θαλάσσια μεταφορά. Τα φίδια, από την άλλη πλευρά, μεταφέρονται συνήθως αεροπορικώς, μέσα σε βαλίτσες», ανέφερε.

Πώς λειτουργούν οι έλεγχοι και ποιες είναι οι ποινές;

Η παράνομη διακίνηση ζώων αποτελεί αδίκημα τόσο όταν αφορά την εμπορία άγριων και εξωτικών ειδών όσο και όταν κάποιος απελευθερώνει ζώα με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Αρσλανγκουντογντού, υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί που προβλέπουν την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, στην Τουρκία, όπως και σε άλλες χώρες, υπάρχουν πολίτες που εκμεταλλεύονται τη θέση τους, κάνουν τα στραβά μάτια ή παραβιάζουν τη νομοθεσία.

«Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο», τόνισε.

Κάτοικος της περιοχής όπου εντοπίστηκε το λιοντάρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχαμε ακούσει ότι κάποιοι διατηρούν ως κατοικίδια ζώα όπως κροκόδειλους και λιοντάρια, αλλά δεν το πιστεύαμε».

Στο ερώτημα αν το περιστατικό θα οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα κατά της παράνομης διακίνησης ζώων και αν είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν έρευνες στην περιοχή, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο απαιτεί όχι μόνο νομοθετικές παρεμβάσεις αλλά και ουσιαστική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Όπως εξήγησε, η συμβίωση με έναν κροκόδειλο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη από κάθε άποψη, ενώ η διατήρηση ενός λιονταριού ως κατοικίδιου είναι τόσο παράνομη όσο και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Πρόσθεσε ότι η τουρκική νομοθεσία δεν παρουσιάζει κενά ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στους ίδιους τους πολίτες. «Όποιος αντιλαμβάνεται ή βλέπει περιστατικό παράνομης διακίνησης ζώων στην περιοχή του πρέπει να το καταγγέλλει αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Δεν πρέπει να αγνοούμε τέτοιες καταστάσεις. Χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών», ανέφερε.

Οι κίνδυνοι για το οικοσύστημα και την άγρια πανίδα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι πιθανές επιπτώσεις από την παρουσία ενός τέτοιου αρπακτικού σε ένα οικοσύστημα στο οποίο δεν ανήκει. Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται μόνο σε μια ενδεχόμενη επίθεση σε άνθρωπο ή ζώο, αλλά επεκτείνονται και στη μετάδοση ασθενειών και στη διατάραξη της φυσικής ισορροπίας.

Ο Αρσλανγκουντογντού εξήγησε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία άγριων ζώων σε περιοχές όπου δεν ανήκουν μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

SON DAKİKA / İstanbul Sarıyer’de aslan paniği: Yakalama çalışması başlatıldı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde aslan görüldüğü bildirildi. Aslanın yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Aslan termal kameralar ve güvenlik kameralarıyla tespit edildi. — Aykırı (@aykiri) November 22, 2026

Πρώτος κίνδυνος είναι αυτός που αφορά τη δημόσια υγεία. Όπως υπενθύμισε, η πανδημία του κορονοϊού έδειξε για ακόμη μία φορά ότι θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα και να προκαλέσουν επιδημίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ζώα που δεν ανήκουν στη φυσική πανίδα μιας χώρας ενδέχεται να προκαλέσουν αντίστοιχα προβλήματα, είτε μέσω της επαφής τους με ανθρώπους είτε μέσω της επαφής τους με άλλα ζώα. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να επιτεθούν σε κατοίκους ή πεζοπόρους, με πιθανότητα τραγικών συνεπειών.

Ένας ακόμη σημαντικός κίνδυνος αφορά τη διατάραξη της ισορροπίας της άγριας πανίδας. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχουν οι φυσικοί πληθυσμοί ζώων από τους οποίους θα τρεφόταν κανονικά ένα λιοντάρι. Ως αποτέλεσμα, το αρπακτικό ενδέχεται να στραφεί σε άλλα είδη ζώων που ζουν στην περιοχή, προκαλώντας ανατροπές στην ισορροπία του οικοσυστήματος.