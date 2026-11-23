Snapshot Ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Λαμία, όπου παρέμεινε νεκρός για περίπου μία εβδομάδα.

Τα έξι σκυλιά του, λόγω έλλειψης τροφής, δάγκωσαν το σώμα του, καθιστώντας δύσκολη την προσέγγιση των διασωστών και των αστυνομικών.

Απαιτήθηκε ειδική επιχείρηση με εκπαιδευτή σκύλων και κτηνίατρο για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, με ναρκωτικά για τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα.

Η ιατροδικαστική επιστήμη αναγνωρίζει παρόμοια περιστατικά όπου κατοικίδια ζώα δαγκώνουν το σώμα του ιδιοκτήτη τους μετά το θάνατο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προηγήθηκε επίθεση.

Η αιτία θανάτου καθορίζεται μόνο μέσω νεκροψίας και ιατροδικαστικής εξέτασης. Snapshot powered by AI

Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, έχοντας παραμείνει εκεί για αρκετές ημέρες. Την ίδια ώρα, τα έξι σκυλιά που βρίσκονταν στον χώρο δεν επέτρεπαν στους διασώστες και τις αστυνομικές δυνάμεις να πλησιάσουν τη σορό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους.

Η μακάβρια αποκάλυψη έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Παπασιοπούλου. Ο 58χρονος εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία τον αναζητούσαν επί ημέρες, καθώς είχαν χάσει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, εκτιμάται ότι ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του τουλάχιστον έξι με επτά ημέρες νωρίτερα, καθώς τα τελευταία σημάδια ζωής του είχαν καταγραφεί τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν έξι σκυλιά, ανάμεσά τους δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπειτα από αρκετές ημέρες χωρίς τροφή, τα ζώα φέρεται να είχαν δαγκώσει σε πολλά σημεία το σώμα του 58χρονου, μεταξύ των οποίων το πρόσωπο και ο λαιμός.

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση των σκύλων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση των συγγενών. Ωστόσο, η προσέγγιση στο εσωτερικό της κατοικίας αποδείχθηκε αδύνατη, καθώς τα σκυλιά εμφανίζονταν ιδιαίτερα επιθετικά και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να εισέλθει.

Ανάλογη δυσκολία αντιμετώπισαν και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να συνδράμουν στην επιχείρηση. Τελικά, αποφασίστηκε να ζητηθεί η βοήθεια ειδικού εκπαιδευτή σκύλων, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά τους στο κυνοκομείο, μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα σκυλιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο εκπαιδευτής Βασίλης Τσιαμπούλας, ο κτηνίατρος Νίκος Χαντζής και δύο ακόμη άτομα από το Κυνοκομείο του Δήμου Λαμιέων.

Τι λέει η ιατροδικαστική βιβλιογραφία για τα περιστατικά

Το περιστατικό, όσο σοκαριστικό κι αν ακούγεται, δεν αποτελεί κάτι άγνωστο στην ιατροδικαστική επιστήμη. Όπως εξηγεί ο οδοντιατροδικαστής και Forensic Odontologist, Νικόλαος Μιλτιάδου Αγγελακόπουλος, έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία αντίστοιχες περιπτώσεις στις οποίες κατοικίδια ζώα καταλήγουν να δαγκώνουν ή ακόμη και να τρέφονται από το σώμα του ιδιοκτήτη τους, όταν εκείνος πεθαίνει μόνος στο σπίτι.

Όπως σημειώνει, αρχικά οι σκύλοι ή οι γάτες ενδέχεται να επιχειρήσουν να αντιδράσουν στην απουσία επικοινωνίας με τον άνθρωπό τους, γλείφοντας το πρόσωπό του ή τραβώντας το σώμα του, σε μια προσπάθεια να τον ξυπνήσουν.

Εάν, όμως, παραμείνουν εγκλωβισμένα για ημέρες χωρίς πρόσβαση σε τροφή, είναι πιθανό να αρχίσουν να δαγκώνουν και να τρέφονται από το σώμα, αφού έχει ήδη επέλθει ο θάνατος.

Ο κ. Αγγελακόπουλος παραπέμπει, μάλιστα, σε σχετική επιστημονική δημοσίευση που καταγράφει τέτοιου είδους περιστατικά.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως υπογραμμίζει, έχει να γίνει κατανοητό ότι η πρόσβαση των ζώων στο ανθρώπινο σώμα σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως έπεται του θανάτου και δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι προηγήθηκε επίθεση.

«Η αιτία θανάτου μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με νεκροψία και ιατροδικαστική εξέταση», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

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