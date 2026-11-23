Ο ξαφνικός, έντονος πόνος στο ένα γόνατο, ειδικά όταν η άρθρωση παρουσιάζει θερμότητα, πρήξιμο και δυσκολία στην κίνηση, μπορεί μερικές φορές να οφείλεται σε ουρική αρθρίτιδα.

Ωστόσο, ένα αποτέλεσμα εξέτασης αίματος που δείχνει υψηλό ουρικό οξύ δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η ουρική αρθρίτιδα είναι η αιτία. Επιπλέον, ένα γόνατο που παρουσιάζει ξαφνικά πόνο και πρήξιμο ενδέχεται να απαιτεί επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λοίμωξης.

Πώς μπορεί το υψηλό ουρικό οξύ να προκαλέσει πόνο στο γόνατο;

Το ουρικό οξύ παράγεται φυσιολογικά κατά τη διάσπαση κάποιων ουσιών, που ονομάζονται πουρίνες. Όταν τα επίπεδα των ουρικών αλάτων παραμένουν υψηλά, μπορεί να σχηματιστούν κρύσταλλοι (σε σχήμα βελόνας) μέσα στην άρθρωση, προκαλώντας έντονη φλεγμονή. Αυτό το επεισόδιο έντονου πόνου είναι γνωστό ως «κρίση ουρικής αρθρίτιδας».

Αν και η ουρική αρθρίτιδα είναι ευρύτερα γνωστή για πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, μπορεί επίσης να επηρεάσει το γόνατο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλοί άνθρωποι με αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα δεν εκδηλώνουν ποτέ ουρική αρθρίτιδα. Το πόσο υψηλό είναι το ουρικό οξύ στην εξέταση αίματος δεν είναι η σίγουρη αιτία του πόνου. Αυτό που τον προκαλεί είναι η φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού απέναντι στους κρυστάλλους ουρικού οξέος.

Πώς εκδηλώνεται η ουρική αρθρίτιδα στο γόνατο;

Η ουρική αρθρίτιδα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως πιθανή αιτία, όταν τα συμπτώματα στο γόνατο ακολουθούν το εξής μοτίβο:

Ξαφνική έναρξη : Έντονος πόνος που αναπτύσσεται μέσα σε λίγες ώρες, συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός.

: Έντονος πόνος που αναπτύσσεται μέσα σε λίγες ώρες, συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Πρήξιμο και θερμότητα : Το γόνατο παρουσιάζει εμφανές πρήξιμο, είναι ζεστό στην αφή και ενίοτε εμφανίζει ερυθρότητα.

: Το γόνατο παρουσιάζει εμφανές πρήξιμο, είναι ζεστό στην αφή και ενίοτε εμφανίζει ερυθρότητα. Έντονη ευαισθησία : Ακόμη και μια ελαφριά επαφή ή η κίνηση της άρθρωσης μπορεί να προκαλέσει πόνο.

: Ακόμη και μια ελαφριά επαφή ή η κίνηση της άρθρωσης μπορεί να προκαλέσει πόνο. Περιορισμένη κίνηση: Το λύγισμα του γόνατος ή η στήριξη βάρους στο συγκεκριμένο πόδι μπορεί να καταστούν δύσκολα.

Μια κρίση μπορεί να υποχωρήσει σταδιακά μέσα σε λίγες ημέρες ή σε διάστημα 1-2 εβδομάδων. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν είναι αποκλειστικά χαρακτηριστική της ουρικής αρθρίτιδας. Ένας πόνος στο γόνατο που εμφανίζεται σταδιακά και επιδεινώνεται με τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να υποδηλώνει οστεοαρθρίτιδα ή κάποιο άλλο μηχανικό πρόβλημα.

Μια άλλη πάθηση που σχετίζεται με κρυστάλλους, η νόσος εναπόθεσης πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD — μερικές φορές αποκαλούμενη και «ψευδοουρική αρθρίτιδα»), μπορεί επίσης να προκαλέσει αιφνίδιο πρήξιμο στο γόνατο.

Τα συμπτώματα από μόνα τους δεν επαρκούν για τη σίγουρη διάκριση μεταξύ αυτών των παθήσεων. Ειδικότερα, μια λοίμωξη της άρθρωσης μπορεί να παρουσιάζει εικόνα πολύ παρόμοια με εκείνη της ουρικής αρθρίτιδας (ποδάγρας).

Αρκεί μια εξέταση αίματος για να επιβεβαιώσει την ουρική αρθρίτιδα;

Όχι. Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος ενισχύουν την υποψία όταν τα συμπτώματα συνάδουν με τη διάγνωση, ωστόσο πολλά άτομα με υψηλές τιμές δεν πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα.

Αντιθέτως, τα επίπεδα του ουρικού οξέος μπορεί να κυμαίνονται εντός των φυσιολογικών ορίων κατά τη διάρκεια μιας οξείας κρίσης.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει υποψία ουρικής αρθρίτιδας, παρά το γεγονός ότι η μέτρηση κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ήταν χαμηλή ή φυσιολογική, συνιστάται η επανάληψη της εξέτασης αίματος τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την υποχώρηση της κρίσης.

Οι γιατροί λαμβάνουν επίσης υπόψη την κλινική εξέταση και το ιστορικό προηγούμενων επεισοδίων. Εάν η διάγνωση δεν είναι σαφής, ενδέχεται να προχωρήσουν στην λήψη μικρού δείγματος υγρού από το γόνατο, προκειμένου να ελέγξουν για την παρουσία κρυστάλλων ουρικού άλατος καθώς και για τυχόν λοίμωξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να βοηθήσει η διενέργεια υπερηχογραφήματος ή άλλων εξειδικευμένων απεικονιστικών εξετάσεων.

Πότε απαιτείται επείγον έλεγχος για ένα γόνατο που πρήζεται ξαφνικά;

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική εκτίμηση αυθημερόν, εάν ένα γόνατο παρουσιάσει ξαφνικά έντονο πόνο, θερμότητα ή πρήξιμο, ειδικά εάν πρόκειται για το πρώτο τέτοιο επεισόδιο. Μια βακτηριακή λοίμωξη εντός της άρθρωσης, κατάσταση γνωστή ως σηπτική αρθρίτιδα, μπορεί να προκαλέσει ταχεία βλάβη στην άρθρωση και απαιτεί άμεση θεραπεία.

Η παρουσία πυρετού, ρίγους, αδιαθεσίας ή η ραγδαία επιδείνωση του πόνου αυξάνουν την ανησυχία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, μια λοίμωξη της άρθρωσης μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και χωρίς πυρετό. Μην υποθέτετε αυτόματα ότι η αιτία είναι η ουρική αρθρίτιδα, μόνο και μόνο επειδή μια προηγούμενη εξέταση αίματος είχε δείξει υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος.

Τι μπορεί να βοηθήσει εάν επιβεβαιωθεί η ουρική αρθρίτιδα;

Η αντιμετώπιση μιας κρίσης μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, κολχικίνης ή μιας βραχείας αγωγής με κορτικοστεροειδή. Ο θεράπων ιατρός επιλέγει την κατάλληλη θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση της υγείας σας και άλλα φάρμακα, που ενδεχομένως λαμβάνετε. Σημειώνεται ότι οι θεραπείες αυτές δεν πρέπει να καθυστερούν τη διερεύνηση για πιθανή λοίμωξη.

Η ανάπαυση του γόνατος, η ανύψωση του ποδιού και η εφαρμογή ψυχρού επιθέματος (τυλιγμένου σε ύφασμα) για έως και 20 λεπτά τη φορά μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από την ενόχληση, μέχρι να λάβετε ιατρικές συμβουλές.

Για άτομα που παρουσιάζουν συχνές κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας, ενδέχεται να συστηθεί μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή για την μείωση των επιπέδων του ουρικού οξέος με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων. Τα φάρμακα αυτά στοχεύουν στη συσσώρευση του ουρικού άλατος, που αποτελεί τη ρίζα του προβλήματος, αλλά δεν δρουν ως άμεσα αναλγητικά για την αντιμετώπιση μιας οξείας κρίσης.

Συμπέρασμα

Ένα ξαφνικό, έντονα επώδυνο πρήξιμο στο ένα γόνατο μπορεί να προκληθεί από ουρική αρθρίτιδα ακόμη και χωρίς προηγούμενο πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Αλλά ούτε τα συμπτώματα ούτε το επίπεδο του ουρικού οξέος σε μια εξέταση αίματος τεκμηριώνουν τη διάγνωση. Ένα νέο ζεστό, πρησμένο γόνατο αξίζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης ειδικά επειδή η πιθανότητα λοίμωξης δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Πηγές: