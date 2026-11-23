Ο Τζαμάλ Μουσιάλα επέστρεψε την Παρασκευή στη δράση στην Μπουντεσλίγκα, μετά από τραυματισμό στον μηρό, 3 μήνες αφότου δύο ανησυχητικά περιστατικά κατάρρευσης εντός αγωνιστικού χώρου έφεραν στο φως μια νευρολογική πάθηση, για την οποία λάμβανε ήδη θεραπεία.

Ο αστέρας της Μπάγερν Μονάχου αγωνίζεται ξανά, ωστόσο ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου, όπως ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, εκφράζουν ανοιχτά αμφιβολίες για το αν μπορεί να επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδό του.

Τα ιατρικά δεδομένα προσφέρουν μια απάντηση πιο σύνθετη, που δεν περιορίζεται ούτε σε καθησυχασμό ούτε σε συναγερμό.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα AP

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μουσιάλα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνων προετοιμασίας, εναντίον της Λειψίας στις 15 Αυγούστου και της Χάιντενχαϊμ στις 18 Αυγούστου. Μετά το δεύτερο περιστατικό, ο 23χρονος εξήγησε ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει σύντομες, αντιμετωπίσιμες «κρίσεις απουσίας» (absence seizures), οι οποίες συνδέονταν με μια νευρολογική δυσλειτουργία.

Ανέφερε, επίσης, ότι νευρολόγοι ειδικοί του είχαν δώσει το «πράσινο φως» για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ωστόσο, η δήλωσή του δεν αποτελούσε πλήρη αποκάλυψη της ιατρικής του διάγνωσης: το κοινό δεν έχει δει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, την ακριβή ταξινόμηση των κρίσεων ή το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθεί.

Στις 21 Αυγούστου, ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, και ο αθλητικός διευθυντής, Μαξ Έμπερλ, έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις. Δήλωσαν ότι ο σύλλογος γνώριζε για την πάθηση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και απέδωσαν τα δύο πρόσφατα περιστατικά σε μια αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του παίκτη.

Ο Έμπερλ δήλωσε ότι στόχος ήταν να επανέλθει ο παίκτης στην προηγούμενη κατάσταση, όταν και δεν είχε παρουσιάσει κρίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό καθιστά σημαντική μια διάκριση: η Μπάγερν δεν περιέγραψε τις καταρρεύσεις ως την πρώτη εμφάνιση μιας εντελώς νέας διαταραχής. Συνέβησαν σε ένα άτομο που βρισκόταν ήδη υπό νευρολογική παρακολούθηση.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα AP

Τι ακριβώς είναι οι «κρίσεις απουσίας» και πόσο σοβαρές είναι;

Μια «κρίση απουσίας» αποτελεί μια σύντομη διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο, η οποία διακόπτει τη συνείδηση. Το άτομο μπορεί ξαφνικά να σταματήσει να μιλά ή να κινείται, να έχει ένα κενό βλέμμα και να μην ανταποκρίνεται για μερικά δευτερόλεπτα, για να συνεχίσει στη συνέχεια αυτό που έκανε προηγουμένως.

Οι τυπικές κρίσεις απουσίας συνήθως δεν προκαλούν πτώση του ατόμου. Γι' αυτόν τον λόγο, οι καταρρεύσεις του Μουσιάλα δεν αρκούν από μόνες τους για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον τύπο της κρίσης που βίωσε. Άλλοι τύποι κρίσεων και μη νευρολογικά αίτια κατάρρευσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση. Μόνο οι κλινικοί ιατροί, έχοντας στη διάθεσή τους το πλήρες ιατρικό ιστορικό και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, μπορούν να κάνουν αυτήν τη διάκριση.

Οι κρίσεις (επιληπτικά επεισόδια) απαιτούν ιατρική αξιολόγηση, καθώς ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό, ιδίως εάν ο παίκτης πέσει ή συγκρουστεί με κάποιον άλλον.

Ωστόσο, μια επιληπτική κατάσταση που είναι αντιμετωπίσιμη δεν συνεπάγεται αυτόματα μια εξελισσόμενη εγκεφαλική νόσο, μόνιμη βλάβη ή το τέλος μιας αθλητικής καριέρας. Επιπλέον, ο Μουσιάλα δεν έχει δώσει δημοσίως επαρκή κλινικά στοιχεία, ώστε τρίτοι να μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης νέου επεισοδίου.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα FR172182 AP

Ποια θεραπεία θα μπορούσε να του επιτρέψει να συνεχίσει να αγωνίζεται;

Ο βασικός στόχος είναι ο αξιόπιστος έλεγχος των κρίσεων, με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες από τη θεραπεία.

Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση από νευρολόγο, επιβεβαίωση του τύπου των κρίσεων μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, το οποίο καταγράφει την εγκεφαλική δραστηριότητα, καθώς και την επιλογή ή την προσαρμογή της αντιεπιληπτικής φαρμακευτικής αγωγής.

Για επιβεβαιωμένες κρίσεις απουσίας (absence seizures), όταν δεν συνυπάρχουν άλλοι τύποι κρίσεων, οι τυπικές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη δραστική ουσία αιθοσουξιμίδη (ethosuximide) ως θεραπεία πρώτης επιλογής.

Η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν το άτομο παρουσιάζει και άλλους τύπους κρίσεων. Πρόκειται για μια γενική κλινική σύσταση και όχι για ένδειξη ότι ο Τζαμάλ Μουσιάλα λαμβάνει όντως αιθοσουξιμίδη: η φαρμακευτική αγωγή και η δοσολογία του ΔΕΝ έχουν γνωστοποιηθεί.

Οι ειδικοί ενδέχεται, επίσης, να εξετάσουν παράγοντες όπως ο ύπνος και τυχόν παραλείψεις δόσεων φαρμάκου, καθώς και συγκεκριμένους παράγοντες που πυροδοτούν κρίσεις στον ίδιο τον αθλητή. Τυχόν αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να γίνονται υπό ιατρική επίβλεψη, και όχι με βάση το αν ο αθλητής είχε μια καλή προπόνηση ή ένα διάστημα χωρίς συμπτώματα.

Στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου υπάρχει μια επιπλέον πρόκληση: ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κόπωση, ζάλη ή δυσκολία στη συγκέντρωση.

Προσοχή όμως: αυτές είναι πιθανές παρενέργειες ορισμένων θεραπειών και όχι συμπτώματα που έχουν αναφερθεί στην περίπτωση του Μουσιάλα. Ένα κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο πρέπει να διασφαλίζει τον έλεγχο των κρίσεων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την καθημερινή λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τις απαιτήσεις προπόνησης του παίκτη.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα AP

Έχει αποδείξει ήδη ο Μουσιάλα, ότι μπορεί να επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο;

Έχει αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τα επεισόδια του Αυγούστου.

Ο Μουσιάλα αγωνίστηκε και σκόραρε για την Μπάγερν εναντίον της Μπόντο/Γκλιμτ στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική Γερμανίας, υπέστη ρήξη μυϊκών ινών. Αυτός ο μυϊκός τραυματισμός και όχι κάποια κρίση που αναφέρθηκε πρόσφατα, ήταν η αιτία για το διάστημα που ακολούθησε, κατά το οποίο έμεινε εκτός δράσης.

Επέστρεψε στον αγώνα εναντίον της Κολωνίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, η οποία έληξε ισόπαλη 1–1.

Τα 20 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο δεν αποδεικνύουν, ότι έχει ανακτήσει την παλαιότερη σταθερότητα, αντοχή ή ετοιμότητά του, επιβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι η καριέρα του δεν έχει σταματήσει.

Σύμφωνα με τις ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές, η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι εφικτή ακόμη και για άτομα που παρουσιάζουν κάποια διαταραχή με κρίσεις.

Μια δημοσιευμένη έκθεση από τη Διεθνή Ένωση κατά της Επιληψίας (International League Against Epilepsy) συνιστά εξατομικευμένες αξιολογήσεις, αντί για καθολικές απαγορεύσεις. Το ποδόσφαιρο δεν αποκλείεται αυτόματα.

Το αν είναι ασφαλές για έναν συγκεκριμένο αθλητή εξαρτάται από τον έλεγχο των κρίσεων, τον κίνδυνο τραυματισμού, τις επιδράσεις της θεραπείας και την έγκριση από ειδικό ιατρό.

Γιατί τα στελέχη της Μπάγερν εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για το μέλλον του;

Ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν, Ούλι Χένες, εξέφρασε δημόσια στις αρχές Νοεμβρίου αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο Μουσιάλα θα μπορέσει να επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδο απόδοσής του.

Μετά τον αγώνα με την Κολωνία, παρόμοιους προβληματισμούς εξέφρασε και το μέλος του εποπτικού συμβουλίου, Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε. Αντιθέτως, ο προπονητής Βενσάν Κομπανί και ο αθλητικός διευθυντής Έμπερλ τόνισαν τη στήριξή τους και την πίστη τους στην αποκατάστασή του.

Τα σχόλια αυτά αποκαλύπτουν μια πραγματική διαφωνία σχετικά με το αθλητικό του μέλλον, και όχι κάποια δημοσιευμένη νευρολογική πρόγνωση.

Ο Μουσιάλα αντιμετώπισε επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και τον αστράγαλο το 2025, καθώς και έναν πιο πρόσφατο τραυματισμό στον μηρό. Ούτε η διακοπή στον αγωνιστικό του ρυθμό, ούτε κάποια ενδεχόμενη αλλαγή στην αγωνιστική του κατάσταση μπορούν να αποδοθούν υπεύθυνα και αποκλειστικά στις επιληπτικές κρίσεις.

Το καλύτερο κριτήριο για την επιστροφή του στο προηγούμενο επίπεδό του θα είναι η σταθερή αγωνιστική παρουσία σε βάθος χρόνου, και όχι μια μεμονωμένη εμφάνιση ή μια πρόβλεψη που γίνεται χωρίς πρόσβαση σε όλα τα σχετικά κλινικά δεδομένα.

Τα νευρολογικά επεισόδια του Τζαμάλ Μουσιάλα αποτελούν ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα, ωστόσο υπάρχουν διαθέσιμες καθιερωμένες θεραπείες, ενώ δεν υφίσταται γενικός ιατρικός κανόνας που να απαγορεύει σε άτομα με επαρκώς ελεγχόμενες κρίσεις να παίζουν ποδόσφαιρο.

Η επιστροφή του είναι ενθαρρυντική.

Το αν θα μπορέσει να αποδώσει ξανά στο προηγούμενο, κορυφαίο επίπεδό του παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, το οποίο εξαρτάται από τον νευρολογικό έλεγχο, τη σωματική αποκατάσταση και τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού και όχι από το τι γράφεται δεξιά και αριστερά στο διαδίκτυο για ένα επικείμενο «τέλος της καριέρας» του.

Με πληροφορίες από onsports.gr

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