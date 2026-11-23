Snapshot Μία 40χρονη γυναίκα στον Πύργο κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια χωρίς να δώσει στοιχεία για τον εντοπισμό της.

Η Αστυνομία εντόπισε ψηφιακά το στίγμα της γυναίκας στα Χαλικιάτικα και μετέβη στο σπίτι της.

Η γυναίκα αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και η Πυροσβεστική χρησιμοποίησε σκάλα για να εισέλθουν οι αστυνομικοί από την μπαλκονόπορτα.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα χωρίς να απαντά στους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου για παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή. Snapshot powered by AI

Βοήθεια μέσω τηλεφώνου κάλεσε μία 40χρονη γυναίκα στον Πύργο, αργά το απόγευμα της Κυριακής, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η γυναίκα κάλεσε το 112 για να ζητήσει βοήθεια, χωρίς όμως να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο για τον εντοπισμό της. Τότε ξεκίνησε μια έρευνα από την Αστυνομία ώστε ψηφιακά να εντοπιστεί το στίγμα της, στα Χαλικιάτικα.

Η γυναίκα αρνήθηκε στους αστυνομικούς που μετέβησαν σπίτι της, να ανοίξει και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμει. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ανέβηκαν με σκάλα στο διαμέρισμα και μπήκαν από την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος.

Η γυναίκα βρισκόταν σε χώρο του σπιτιού και δεν απαντούσε στους αστυνομικούς που την εντόπισαν και σε συνεργασία με συγγενικό της πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου.

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