Snapshot Τα δύο βασικά δεξιά κόμματα στην Ισπανία, το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, προβλέπεται να κερδίσουν μαζί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της Κυριακής σύμφωνα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το PP να λαμβάνει περίπου 127-136 έδρες και το Vox 51-66 έδρες, ενώ οι Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ εκτιμάται να λάβουν μεταξύ 108 και 127 εδρών.

Η κρατική δημοσκόπηση CIS αποτελεί εξαίρεση, δίνοντας προβάδισμα στην αριστερή παράταξη με τους Σοσιαλιστές να προηγούνται σημαντικά του PP και του Vox.

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν από τον Σάντσεθ με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής από τις μαζικές διαδηλώσεις για τη στέγαση, με κεντρικά θέματα την στέγαση, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Snapshot powered by AI

Τα δύο βασικά κόμματα της δεξιάς παράταξης στην Ισπανία φαίνεται να κερδίζουν μαζί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της Κυριακής, παρά τα πρόσφατα κέρδη των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία όπου επιτρέπεται η δημοσίευση γκάλοπ πριν τεθεί σε εφαρμογή η σχετική απαγόρευση πριν από τις εκλογές.

- Όλες οι δημοσκοπήσεις εκτός από μία τοποθετούν τον προβλεπόμενο αριθμό εδρών συνδυαστικά για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox πάνω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας των 176 εδρών από τις 350 που έχει το κοινοβούλιο.

- Γκάλοπ της εταιρίας δημοσκοπήσεων 40dB για λογαριασμό της El Pais, με τη συμμετοχή 7.500 ερωτηθέντων, έδωσε στο PP 127-136 έδρες (31,8%), ενώ ακολουθούν οι Σοσιαλιστές με 116-127 έδρες (30,9%), και το Vox με 51-61 έδρες (17,3%).

- Η δημοσκόπηση της NC Report για λογαριασμό της La Razon, με βάση 1.000 απαντήσεις, τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στο 27,2%, ή 108-111 έδρες, συγκριτικά με 26,1% μία εβδομάδα νωρίτερα, με το PP στις 130-133 έδρες και το Vox στις 64-66 έδρες, με το σύνολο των δύο τελευταίων να φθάνει τουλάχιστον τις 194 έδρες.

- Η δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial, με βάση 1.500 απαντήσεις, προβλέπει 195 έδρες για το PP και το Vox μαζί, συγκριτικά με 110 για τους Σοσιαλιστές.

- Το γκάλοπ της ⁠Ipsos για τη La Vanguardia χθες, Κυριακή, στην οποία συμμετείχαν 1.999 ερωτηθέντες, έδωσε στο PP 127 έδρες και ποσοστό 30,3%, στους Σοσιαλιστές ⁠119 έδρες και ποσοστό 29,8% και στο Vox 63 έδρες.

- Η έρευνα της GAD3 για το ABC χθες, Κυριακή, που βασίστηκε σε 1.501 απαντήσεις, προέβλεψε 131 έδρες για το PP, 110 για τους Σοσιαλιστές και 63 για το Vox.

- Η κρατική εταιρία δημοσκοπήσεων CIS αποτελεί εξαίρεση, προβλέποντας ότι συνδυαστικά η αριστερή παράταξη, συμπεριλαμβανομένου του ακροαριστερού Frente Amplio και περιφερειακών κομμάτων, θα μπορέσει να κυριαρχήσει. Με βάση 8.034 απαντήσεις, η δημοσκόπηση δείχνει τους Σοσιαλιστές να εξασφαλίζουν το 34,4% των ψήφων, πολύ μπροστά από το PP με το 24,9% των ψήφων και το Vox με 15,6%.

- Ο Σάντσεθ προκήρυξε τις εκλογές σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη δυναμική από τις μαζικές διαδηλώσεις για τη στέγαση. Η εκστρατεία επικεντρώνεται στη στέγαση, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους μετά την πολύνεκρη σύγκρουση τρένων του περασμένου μήνα.

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