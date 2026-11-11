Ισπανία: Γενική απεργία με τη συμμετοχή 4 εκατομμυρίων εργαζομένων – 40 συλλήψεις

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία των τελευταίων 14 ετών με την υποστήριξη των δύο μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ισπανίας

Μίλτος Τσεκούρας

Ισπανία: Γενική απεργία με τη συμμετοχή 4 εκατομμυρίων εργαζομένων – 40 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν στη γενική απεργία στην Ισπανία, που διοργανώθηκε λόγω της αύξησης των ενοικίων και της στεγαστικής κρίσης.
  • Η απεργία προκάλεσε σημαντικές διακοπές σε βιομηχανία, μεταφορές και εμπόριο, με κλειστά εργοστάσια και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και πτήσεων.
  • Πάνω από 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων και συγκρούσεων με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού σε συγκεντρώσεις στη Μαδρίτη.
  • Η απεργία ήταν η πρώτη γενική κινητοποίηση στην Ισπανία μετά από 14 χρόνια και διεξήχθη λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
  • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώσεων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση της συμμετοχής στην απεργία.
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Την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία ανέδειξε η γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν τα συνδικάτα, περίπου τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία των τελευταίων 14 ετών με την υποστήριξη των δύο μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ισπανίας, της UGT και της CCOO. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης μικρότερα εργατικά συνδικάτα και ενώσεις ενοικιαστών, οι οποίες καταγγέλλουν την ανεξέλεγκτη άνοδο του κόστους στέγασης και την αύξηση των εξώσεων.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η σημερινή κινητοποίηση προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις σε βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, από τις μεταφορές και τη βιομηχανία έως το εμπόριο και τις δημόσιες υπηρεσίες. Στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη καταγράφηκαν κλειστά καταστήματα, αποκλεισμοί δρόμων και συγκεντρώσεις, ενώ η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή σε κεντρικά σημεία των πόλεων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Ενοικιαστών, περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην απεργία. Η ίδια οργάνωση εκτιμά ότι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή στις μεσογειακές περιοχές και στις βόρειες ακτές της χώρας, όπου το στεγαστικό πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Πρόκειται για εκτίμηση των διοργανωτών και όχι για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο απολογισμό.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κλειστά εργοστάσια και προβλήματα στις μεταφορές

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επίδραση της απεργίας στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συμμετοχή στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και στα λιμάνια της Βαλένθια και της Αλχεθίρας έφτασε το 90%.

Οι συνδικαλιστές υποστήριξαν ότι η παραγωγή σταμάτησε πλήρως σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, μεταξύ των οποίων εργοστάσια της Volkswagen στη Ναβάρα και της SEAT στη Βαρκελώνη. Αντίστοιχα, ανέφεραν συμμετοχή 85% στη βιομηχανία κρέατος, 82% στην αποκομιδή απορριμμάτων και 75% στον ενεργειακό τομέα.

Σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις στις συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσίευσε η El País, ακυρώθηκε περίπου το 24% των προγραμματισμένων δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας AVE, ενώ επηρεάστηκε και το 10,2% των δρομολογίων των προαστιακών σιδηροδρόμων. Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε αεροδρόμια της χώρας, με τον αριθμό να φτάνει τις 289 μέχρι τις 14:00 τοπική ώρα.

Στην Καταλονία, η λειτουργία του μετρό, των τρένων και των λεωφορείων διακόπηκε για δέκα ώρες, από τις 09:30 έως τις 16:30, ενώ καταγράφηκαν αποκλεισμοί σε σημαντικές υποδομές, όπως ο σταθμός Σαντς της Βαρκελώνης και το λιμάνι της Αλχεθίρας.

Στη Μαδρίτη, η Γκραν Βία, ένας από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από μεγάλα καταστήματα, μεταξύ των οποίων τα Primark, H&M και Pull & Bear, ενώ αρκετές επιχειρήσεις κατέβασαν τα ρολά τους υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Στη Βαρκελώνη, πολλά εμπορικά καταστήματα παρέμειναν επίσης κλειστά, με ορισμένες επιχειρήσεις να έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινες προστατευτικές επιφάνειες, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Συλλήψεις και επεισόδια με την αστυνομία

Η ένταση δεν έλειψε από τις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισπανικών αρχών, περισσότερα από 40 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιστατικά που συνδέονται με την απεργία, όπως αποκλεισμοί δρόμων, παρεμβάσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Στη Γκραν Βία της Μαδρίτης σημειώθηκε επέμβαση της αστυνομίας για τη διάλυση συγκέντρωσης, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού και να προχωρούν σε συλλήψεις. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την αστυνομική στάση, φωνάζοντας συνθήματα κατά της βίας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας και ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να κινηθούν νομικά για τα περιστατικά.

Οι καταιγίδες δυσκόλεψαν τις διαδηλώσεις

Σημαντικό εμπόδιο στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις αποτέλεσαν και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η καταιγίδα «Τσαρλς» (Charles), με τις προβλέψεις για ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και ακραία καιρικά φαινόμενα, οδήγησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων διαδηλώσεων στο Κάντιθ και την Ουέλβα, για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις δυσκολίες, τα συνδικάτα επέμειναν στην πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, καλώντας τους εργαζομένους να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους για το κόστος στέγασης και τις συνθήκες διαβίωσης.

Διαφωνία για την έκταση της συμμετοχής

Παρά τον χαρακτηρισμό της απεργίας ως επιτυχημένης από τα συνδικάτα, η εικόνα της συμμετοχής δεν ήταν ομοιόμορφη σε ολόκληρη την Ισπανία.

Οι εκπρόσωποι της UGT και της CCOO υποστήριξαν ότι η κινητοποίηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν οι εργοδοτικές οργανώσεις CEOE και CEPYME, οι οποίες χαρακτήρισαν τη συμμετοχή περιορισμένη και άνιση ανάμεσα στους κλάδους και τις περιφέρειες. Ως βασικό επιχείρημα επικαλέστηκαν τα στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου Red Eléctrica, ήταν κατά 7,5% χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ζήτηση στις 10:00 το πρωί.

Η κινητοποίηση της 11ης Νοεμβρίου αποτελεί την πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία από το 2012, με τη συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνομοσπονδιών της χώρας.

Το στεγαστικό ζήτημα αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, καθώς η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις για την ισπανική κοινωνία.

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