Οι Ισπανοί στους δρόμους για το στεγαστικό - Η πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια

Στην Ισπανία παρατηρείται έλλειμμα περίπου 750.000 σπιτιών, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Οι Ισπανοί στους δρόμους για το στεγαστικό - Η πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ισπανία πραγματοποιείται η πρώτη γενική απεργία σε 14 χρόνια, με αίτημα την αλλαγή του μοντέλου στέγασης λόγω της κρίσης στην αγορά κατοικίας.
  • Η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, που αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2028, ενώ το κόστος ενοικίασης φτάνει σχεδόν το 99% του μέσου μισθού των νέων.
  • Η συμμετοχή στην απεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή σε κρίσιμους τομείς όπως τα λιμάνια, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία κρέατος, η αποκομιδή απορριμμάτων και ο ενεργειακός τομέας.
  • Η απεργία και οι διαδηλώσεις συνδέονται με τις προγραμματισμένες πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια για τη στεγαστική κρίση και άλλα πολιτικά ζητήματα.
  • Η ευθύνη για την κρίση στη στέγαση αποδίδεται τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στη δεξιά αντιπολίτευση που διοικεί πολλές περιφέρειες.
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Οι εργαζόμενοι στην Ισπανία συμμετέχουν σήμερα σε γενική απεργία, στο πλαίσιο μαζικής διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια με τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων της Ισπανίας, του UGT και του CCOO, καθώς και άλλων μικρότερων αλλά και των ενώσεων ενοικιαστών που είναι αγανακτισμένες από την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο στέγασης αυτής της χώρας ώστε τα σπίτια να είναι για να ζούμε, αντί να βρίσκονται στην υπηρεσία μιας μειοψηφίας εισοδηματιών», δήλωσε η Αλίσια ντελ Ρίο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Μαδρίτης.

Στην Ισπανία παρατηρείται έλλειμμα περίπου 750.000 σπιτιών, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ως το 2028, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο κόστος ενοικίασης, το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία.

Οι διαδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα απειλούνται από δύο καταιγίδες, με την ονομασία Τσαρλς και Μπρούνα, εξαιτίας των οποίων η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή σε 14 περιοχές.

Σύμφωνα με το UGT και το CCOO, η πρώιμη συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με «πλήρη αναστολή των εργασιών» να καταγράφεται σε εργοστάσια, περιλαμβανομένων της Volkswagen και της SEAT.

Τα συνδικάτα σημείωσαν εξάλλου ότι στην απεργία συμμετέχει το 85% των εργαζόμενων στη βιομηχανία κρέατος, το 82% των εργαζόμενων στην αποκομιδή απορριμμάτων και το 75% των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα. Μικρότερη συμμετοχή καταγράφεται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, υγείας και ταχυδρομείων.

Εκλογικό στοίχημα

Η απεργία αυτή πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων μετά την έξωση και αργότερα τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη.

Οι διαδηλώσεις αυτές καθώς και η απόρριψη από το κοινοβούλιο νομοσχεδίων της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών, τον ώθησαν να κηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση κατηγορεί σε μεγάλο βαθμό τη δεξιά αντιπολίτευση, που κυβερνά σε πολλές περιφέρειες, για τα αυξανόμενα ενοίκια και την ανεπάρκεια στην παροχή σπιτιών.

Ο Σάντσεθ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου εμφανίζεται πίσω από το Λαϊκό Κόμμα στις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το θέμα της στέγασης και να μετατοπίσει το πολιτικό αφήγημα μακριά από μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τον στενό του κύκλο και ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο πολλά στελέχη των συνδικάτων και διαδηλωτές δηλώνουν ότι θεωρούν υπεύθυνη και την κεντρική κυβέρνηση για τη στεγαστική κρίση και για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε φέτος στην Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

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