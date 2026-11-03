Τραγωδία στην Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Snapshot Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε παραιτήθηκε μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο που κόστισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους.

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά από ακρόαση στο ισπανικό κοινοβούλιο, όπου εξήγησε τα αίτια του δυστυχήματος και τα μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Ο Πουέντε τόνισε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης δεν είναι εγκαταλελειμμένη και ανέλαβε πολιτική ευθύνη για τα δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Πολιτικά κόμματα όπως το PP, το Vox και ο συνασπισμός Sumar είχαν ζητήσει την παραίτησή του πριν από την ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός τόνισε ότι η απόφασή του είναι θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν σεβόμενοι το κόμμα και τη δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, παραιτήθηκε από τη θέση του την Τρίτη. Η απόφαση έρχεται μετά τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους.

Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών και την αποχώρησή του από το ψηφοδέλτιο για τις γενικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Έκανε την ανακοίνωση στο τέλος της τετράωρης και πλέον εμφάνισής του ενώπιον του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, όπου εξήγησε τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος και τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.

«Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια ακρόασης στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την El País , ο Όσκαρ Πουέντε επανέλαβε ότι η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης «δεν είναι ούτε εγκαταλελειμμένη ούτε ξεχασμένη υποδομή».

Αρκετά πολιτικά κόμματα, όπως το PP, το Vox και ο συνασπισμός Sumar, έχουν ζητήσει την παραίτηση του υπουργού.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο υπουργός θυμήθηκε πώς συνέβησαν όλα:

το κέντρο ελέγχου Tocha επέτρεψε στο τρένο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων AVE να προχωρήσει, παρά ένα σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας, και το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo σταμάτησε στη γραμμή λόγω τεχνικού προβλήματος. Η σύγκρουση, πρέπει να θυμόμαστε, είχε ως αποτέλεσμα 69 θανάτους - ένας εκ των οποίων ήταν Πορτογάλος - και περίπου 200 τραυματισμούς.

Ο Πουέντε αιφνιδίασε με την απόφασή του, αφού η κυβέρνηση συσπειρώθηκε πίσω του και απέκλεισε κατηγορηματικά την παραίτησή του. Η ανακοίνωση ήρθε επίσης μετά από συνέντευξη Τύπου στην οποία υποστήριξε ότι ούτε είχε λάβει ούτε παρέλειψε να λάβει αποφάσεις που επηρέασαν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος στην Ούρντα.

«Επομένως, η απόφασή μου είναι πολιτικής αξιοπρέπειας. Είναι καλή για τη χώρα και καλή για τη δημοκρατία, μια ώριμη δημοκρατία σε μια ισχυρή, ευημερούσα και σύγχρονη χώρα, όχι σε ένα αποτυχημένο κράτος όπως ισχυρίζονται κάποιοι», υποστήριξε ο Πουέντε, εμφανώς συγκινημένος.

Ο απερχόμενος υπουργός δήλωσε ότι «ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό μόνο στην κάλπη, ψηφίζοντας όσους τον υποστηρίζουν» και τόνισε το «κύρος» του κόμματος στο οποίο ανήκει.

«Κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από το κόμμα στο οποίο ανήκω, είτε είναι υπουργός είτε απλό μέλος. Είμαστε όλοι ένα μικρό κομμάτι κάτι πολύ μεγαλύτερου. Το εγώ μου δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο από το κόμμα μου, και σίγουρα όχι μεγαλύτερο από τη χώρα μου», τόνισε.

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