Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν τα 69 θύματα της τραγωδίας

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ισπανικών αρχών, η αναγνώριση των θυμάτων του δυστυχήματος στο Τολέδο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν τα 69 θύματα της τραγωδίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των 69 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τολέδο, με 54 Ισπανούς και 15 αλλοδαπούς νεκρούς.
  • Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας της Renfe με ακινητοποιημένο τρένο της Iryo λόγω προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης.
  • Το κέντρο ελέγχου φέρεται να επέτρεψε την πορεία του τρένου της Renfe παρά την ακινητοποίηση του άλλου συρμού, γεγονός που ερευνάται.
  • Η τραγωδία αποτελεί το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία το 2026 και εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών.
  • Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών εν μέσω της προεκλογικής περιόδου.
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Την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των 69 θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (2/11) οι ισπανικές αρχές, έπειτα από την αναγνώριση των τριών τελευταίων νεκρών. Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (28/10), κοντά στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, 54 από τα θύματα ήταν Ισπανοί και 15 αλλοδαποί. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί, δύο Αυστραλοί και δύο Ιάπωνες, καθώς και από ένας πολίτης της Αργεντινής, της Γαλλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας και της Τυνησίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας το κέντρο ελέγχου

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν συρμός υψηλής ταχύτητας της κρατικής Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Ο συρμός της Iryo, εταιρείας που συνδέεται με τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato, είχε σταματήσει εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Παρά την ακινητοποίησή του, το κέντρο ελέγχου φέρεται να επέτρεψε στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η σχετική εντολή, καθώς και οι πιθανές αστοχίες στα συστήματα ασφαλείας, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, μετά τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία τον Ιανουάριο, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους.

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Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, φέρνοντας την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αντιμέτωπη με ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

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