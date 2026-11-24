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Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο στο κτήμα της βρετανική βασιλικής οικογένειας στο Άνμερ Χολ, εντός του κτήματος Σάντρινγχαμ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νόρφολκ την Τρίτη, μετά από αναφορά για διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανέφερε ότι κλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα σε ακίνητο εντός του κτήματος Σάντρινγχαμ της βασιλικής οικογένειας στην ανατολική Αγγλία. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή αστυνομικών σκυλιών, drones και ενός ελικοπτέρου, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, το βασιλικό ζευγάρι με τα τρία του παιδιά δεν βρίσκονταν στο ακίνητο τη στιγμή του περιστατικού.

Η εφημερίδα «The Sun» μετέδωσε πρώτη την είδηση ότι η αστυνομία ερευνούσε διάρρηξη εισέβαλαν στο Άνμερ Χολ, μια κατοικία με δέκα υπνοδωμάτια, την οποία η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ είχε δωρίσει στον Ουίλιαμ και την Κέιτ για τον γάμο τους το 2011.

Το πριγκιπικό ζεύγος χρησιμοποιεί την εξοχική κατοικία για διακοπές και σύντομες αποδράσεις, ενώ η κύρια κατοικία του βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

Διαρρήκτες έχουν παραβιάσει ιδιοκτησίες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αρκετές φορές

Εισβολείς έχουν παραβιάσει ιδιοκτησίες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024, διαρρήκτες εισέβαλαν στην έκταση του Κάστρου του Ουίνδσορ και έκλεψαν ένα φορτηγάκι και ένα τετράτροχο μοτοποδήλατο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζαν από την κατοικία, εκείνη τη στιγμή.

Τρία χρόνια νωρίτερα, ένας άνδρας οπλισμένος με βαλλίστρα συνελήφθη εντός των ορίων του ίδιου κάστρου. Ο δράστης, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Τζασουάντ Σινγκ Τσάιλ, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε εννέα χρόνια φυλάκισης, αφού παραδέχτηκε ότι είχε παρακινηθεί από ένα chatbot να σκοτώσει την τότε βασίλισσα Ελισάβετ.

Το 1982, ένας άνδρας, ο Μάικλ Φέιγκαν, κατάφερε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας Ελισάβετ ενώ αυτή βρισκόταν στο κρεβάτι της. Η βασίλισσα συνομιλούσε επί 10 λεπτά με τον διαρρήκτη πριν σημάνει συναγερμό, όταν αυτός της ζήτησε ένα τσιγάρο.

Ο Φέιγκαν μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και αργότερα φυλακίστηκε για άσχετα ποινικά αδικήματα.

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