Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε μαιευτήριο στη Βομβάη και συναντήθηκε με τη νεαρή μητέρα Τζιότι Καράντε, η οποία έχασε το ένα από τα πρόωρα δίδυμα της και νοσηλεύεται μετά από πνευμονία.

Η πριγκίπισσα εξέφρασε τη συγκίνησή της και ενθάρρυνε τη μητέρα να παραμείνει δυνατή, αναγνωρίζοντας το θάρρος της.

Κατά την ίδια επίσκεψη, η Κέιτ γνώρισε τον Γκάμπριελ Πρίνσεμον, ένα παιδί που ανανήφθηκε μετά από 45 λεπτά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας στη γέννησή του.

Οι γονείς του Γκάμπριελ περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση και την πολύτιμη υποστήριξη των γιατρών του νοσοκομείου Nowrosjee Wadia.

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον συνδέεται με τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας, την υγεία των μητέρων και την υποστήριξη των οικογενειών. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον σε μαιευτήριο της Ινδίας, την ώρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνώριζε από κοντά τη μαγεία του Bollywood, παρακολουθώντας μια εντυπωσιακή χορευτική παράσταση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έζησε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή κατά την επίσκεψή της σε μαιευτήριο της Βομβάης, όπου συνομίλησε με μια νεαρή μητέρα που βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η 29χρονη Τζιότι Καράντε έφερε στον κόσμο πρόωρα δίδυμα κοριτσάκια πριν από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, το ένα από τα δύο βρέφη έχασε τη ζωή του, ενώ το δεύτερο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Η νεαρή γυναίκα συνάντησε την Κέιτ Μίντλετον στο μαιευτήριο Nowrosjee Wadia, όπου νοσηλεύεται σε θάλαμο λεχωίδων, έχοντας αντιμετωπίσει και η ίδια πνευμονία μετά τον τοκετό.

Όταν ένας γιατρός εξήγησε μέσω διερμηνέα στην πριγκίπισσα όσα είχε περάσει η 29χρονη, εκείνη δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη και τη συγκίνησή της.

«Ουάου», αναφώνησε η Κέιτ, προτού γονατίσει δίπλα στη νεαρή μητέρα και της πιάσει το χέρι.

«Έχεις περάσει πραγματικά πολύ δύσκολα. Το μωρό σου βρίσκεται στην εντατική;», τη ρώτησε με ενδιαφέρον.

Όταν πληροφορήθηκε ότι η Τζιότι είχε νοσήσει και από πνευμονία, η πριγκίπισσα έφερε το χέρι της στο στήθος της, εμφανώς συγκινημένη από όσα άκουγε.

Στη συνέχεια θέλησε να μάθει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της μητέρας.

«Και εσύ πώς είσαι; Έχεις ενοχλήσεις;», τη ρώτησε.

Princess Kate comforts grieving mother at maternity ward https://t.co/WsSOMp0wCs — The Sun (@TheSun) November 18, 2026

Πριν αποχαιρετήσει τη νεαρή γυναίκα, η Κέιτ Μίντλετον της απηύθυνε λόγια ενθάρρυνσης: «Να παραμείνεις δυνατή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις δείξει τεράστιο θάρρος».

It’s the genuine, small moments that make the loudest statements. Consistency is the key to true authenticity. ♥️ The Princess of Wales’s visit to a maternity hospital in Mumbai is rooted in her longstanding commitment to early childhood development, maternal health, and supporting families. #PrincessCatherine @Earlychildhood https://t.co/Jj5tCG3Mzm — The British Prince (@freedom_007__) November 18, 2026

Η ξεχωριστή επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ πραγματοποιήθηκε με στόχο να αναδείξει τους πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στη Βρετανία και την Ινδία, καθώς πολλές κινηματογραφικές παραγωγές του Bollywood γυρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και γνωρίζουν μεγάλη απήχηση στην ινδική κοινότητα που ζει εκεί.

Την ίδια ώρα, κατά την επίσκεψή της στο μαιευτήριο, η Κέιτ Μίντλετον γνώρισε και ένα μικρό αγόρι, η ιστορία του οποίου χαρακτηρίζεται πραγματικό ιατρικό θαύμα.

Πρόκειται για τον Γκάμπριελ Πρίνσεμον, ένα παιδί που σήμερα είναι δυόμισι ετών και το οποίο, λίγο μετά τη γέννησή του, σταμάτησε να αναπνέει.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί 45 λεπτά.

Ο μικρός Γκάμπριελ γεννήθηκε με καισαρική τομή στην 36η εβδομάδα της κύησης. Ωστόσο, αμέσως μετά τη γέννησή του έγινε αντιληπτό ότι αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Οι γιατροί τον συνέδεσαν με αναπνευστήρα, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε και πνευμονική αιμορραγία, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά.

Η μητέρα του, η 31χρονη Μέρλιν Σάμιουελ, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένειά της, όταν οι ελπίδες για την επιβίωση του μωρού είχαν σχεδόν εξανεμιστεί.

Mumbai: Princess Kate visits Wadia Hospital; interacts with doctors, new mothers and reviews progress in maternal healthcare. https://t.co/Q5fryC5VxL — News Arena India (@NewsArenaIndia) November 18, 2026

«Ήταν ένα μωρό-θαύμα. Οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για πολλή ώρα. Ο σύζυγός μου κι εγώ υπογράψαμε ακόμη και έντυπο μη ανάνηψης, ενώ είχαμε αρχίσει να οργανώνουμε την κηδεία του. Κι όμως, μέσα σε δύο ώρες άρχισε ξανά να ανακάμπτει», εξομολογήθηκε.

Η 31χρονη μητέρα ανέφερε ότι ο γιος της αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές σε πολλά ζωτικά όργανα.

«Είχε πάρα πολλά προβλήματα, στους πνεύμονες, στα νεφρά, παντού. Όμως είδα το θαύμα του Θεού μου και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι γιατροί. Αυτό το νοσοκομείο είναι σαν οικογένεια για εμάς. Όταν δεν μας είχε απομείνει καμία ελπίδα, εκείνοι ήταν δίπλα μας», δήλωσε συγκινημένη.

Η μητέρα του μικρού Γκάμπριελ δεν έκρυψε, τέλος, τη χαρά της για τη συνάντηση με την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα για την οικογένειά μας που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πριγκίπισσα», ανέφερε.

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