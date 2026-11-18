Γίνεται να κάνεις κλήση στο WhatsApp με κάποιον που δεν έχει την εφαρμογή και δεν έχει λογαριασμό;

Και όμως γίνεται!

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις την εφαρμογή, να πας στην καρτέλα των κλήσεων και να πατήσεις στο +. Και από μενού θα πατήσεις στο «Νέο Σύνδεσμο Κλήσης».

Στη νέα οθόνη μπορείς να επιλέξεις αν θα είναι κλήση φωνής ή βιντεοκλήση, αλλάζοντας το «Είδος κλήσης» και αφού τελειώσεις μπορείς να στείλεις τον σύνδεσμο σε όποιον επιθυμείς. Ο καλεσμένος θα μπορέσει να συμμετάσχει στην κλήση από τον υπολογιστή του μέσω browser.

Μάλιστα οι κλήσεις αυτές είναι κρυπτογραφημένες, χωρίς χρονικό περιορισμό και μπορούν να συμμετέχουν έως 32 άτομα.