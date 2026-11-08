Κέιτ Μίντλετον: «Θα σκότωνα για να είχα βγάλει αυτή τη φωτογραφία» - Η αγάπη της για τον φακό

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον είναι έμπειρη ερασιτέχνης φωτογράφος που ζητά συμβουλές από επαγγελματίες για τον εξοπλισμό της.

Η αγάπη της για τη φωτογραφία ξεκίνησε από τον παππού της, Πίτερ Μίντλετον, που της έμαθε βασικές τεχνικές.

Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και είναι προστάτιδα της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας.

Έχει υπογράψει επίσημα πορτρέτα των παιδιών της και έχει λάβει επαγγελματικό έπαινο για τη φωτογραφική της ματιά.

Το έργο της περιλαμβάνει το project «Hold Still» και φωτογραφήσεις για τη Βασίλισσα Καμίλα, με επαίνους για τη σύνθεση και τον φωτισμό των φωτογραφιών της. Snapshot powered by AI

Η Κέιτ Μίντλετον δεν αποτελεί μόνο μία από τις πλέον φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο, αλλά και μια δεινή ερασιτέχνη φωτογράφο, η οποία δεν διστάζει να ζητήσει συμβουλές από τους επαγγελματίες του χώρου για τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «A Right Royal Podcast» του περιοδικού Hello!, ο βετεράνος βασιλικός φωτογράφος Άρθουρ Έντουαρντς, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της βασιλικής οικογένειας για περισσότερα από 50 χρόνια, αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από το ταξίδι του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτστα Νησιά Σολομώντος το 2012. Η τότε Δούκισσα του Κέιμπριτζ, παρατηρώντας τη φωτογραφική μηχανή του Έντουαρντς, τον πλησίασε μετά από μια δεξίωση και εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.

«Πήγα κοντά της, της έδειξα τη μηχανή και τις δυνατότητές της και τη ρώτησα αν θα ήθελε μία τέτοια», θυμάται ο Έντουαρντς. «Εκείνη απάντησε θετικά, οπότε επικοινώνησα με την εταιρεία φωτογραφικών ειδών και τους ζήτησα να της στείλουν μία». Ο ίδιος συμπλήρωσε με χιούμορ ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν γνώριζε για την παρέμβασή του, ανακαλύπτοντας αργότερα σε επόμενο ταξίδι στο Μπουτάν ότι η σύζυγός του διέθετε ακριβώς την ίδια μηχανή.

Η έμπνευση από τον παππού της και οι σπουδές

Η αγάπη της Πριγκίπισσας της Ουαλίας για τη φωτογραφία δεν είναι πρόσφατη. Όπως αποκάλυψε η Κλόντια Έικοτ Ουίλιαμς, επιμελήτρια της έκθεσης «Life Through a Royal Lens» στο Παλάτι του Κένσινγκτον, το έναυσμα δόθηκε από τον παππού της από την πατρική πλευρά, Πίτερ Μίντλετον:

«Ο παππούς της ήταν εξαιρετικός φωτογράφος. Όταν εκείνη ήταν παιδί, της έδειχνε τα slides του. Ήταν εκείνος που της έμαθε πώς να βγάζει φωτογραφίες».

Παράλληλα, η Κέιτ Μίντλετον σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews, όπου γνώρισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2001, ενώ αργότερα η Βασίλισσα Ελισάβετ της απένειμε τον τίτλο της προστάτιδας της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας.

Σήμερα, η πριγκίπισσα συνηθίζει να υπογράφει η ίδια τα επίσημα γενέθλια πορτρέτα των τριών παιδιών της, του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.

Η αποθέωση από τους επαγγελματίες

Ο Άρθουρ Έντουαρντς δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το έργο της, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα τρία παιδιά τους σε μια κούνια, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020:

«Θα σκότωνα για να είχα βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Όλοι γελούν κοιτάζοντας τη μητέρα τους και ξέρεις ότι μόνο μια μητέρα ή ένας πατέρας θα μπορούσε να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι μια απόλυτα επιτυχημένη φωτογραφία».

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Στο ίδιο μήκος κύματος, η φωτογράφος της εφημερίδας The Telegraph, Κλάρα Μόλντεν, επισήμανε τη συναισθηματική αξία των λήψεων της Κέιτ: «Το πετυχαίνει επειδή κρατά τη διαδικασία ιδιωτική, μέσα στην οικογένειά της, και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ έξυπνο. Σε εκείνη τη φωτογραφία στην κούνια, τον κοιτάζουν με αγάπη. Και αυτό αξίζει πάρα πολύ σε μια φωτογραφία».

Η φωτογραφική ματιά της Κέιτ Μίντλετον ξεχώρισε επίσης το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το πρωτοποριακό project «Hold Still», το οποίο αποτύπωσε τις εμπειρίες των πολιτών και εκδόθηκε σε βιβλίο. Παράλληλα, το 2022, η Βασίλισσα Καμίλα ζήτησε από την Κέιτ να τη φωτογραφίσει για το εξώφυλλο του περιοδικού Country Life.

«Έβγαλε πολύ ωραίες φωτογραφίες και το κάνει εντελώς φυσικά», είχε δηλώσει η Καμίλα. «Ήταν πολύ χαλαρά, στημένη απλά στον κήπο με πολύ γέλιο, ήταν ένας υπέροχος τρόπος να γίνει».

Ο Έντουαρντς κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Οι φωτογραφίες της έχουν εξαιρετική σύνθεση, εξαιρετικό φωτισμό και φυσικά έχει τα καλύτερα θέματα στον κόσμο. Δηλώνω θαυμαστής της, όχι μόνο για τη φωτογραφία, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο έχει υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο. Κάποια μέρα θα γίνει βασίλισσα και είναι απλά τέλεια γι' αυτό».

*Με πληροφορίες από Instyle

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