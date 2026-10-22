Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

Snapshot Η πριίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, επισκέφθηκε το παιδιατρικό κέντρο The Treehouse, το οποίο είχε εγκαινιάσει το 2012.

Το The Treehouse επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις για υδροθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση και ειδικούς χώρους για εφήβους.

Η επέκταση στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας και την ολοκλήρωσή της προβλέπεται για την άνοιξη του 2028.

Η Κέιτ Μίντλετον διατηρεί ρόλο προστάτιδας του οργανισμού East Anglia's Children's Hospices (EACH) από το 2012 και υποστηρίζει ενεργά παιδιατρική παρηγορητική φροντίδα.

Η επίσκεψη τόνισε τη σημασία της ολιστικής φροντίδας που περιλαμβάνει σωματική, ψυχολογική υποστήριξη και φροντίδα οικογένειας σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Snapshot powered by AI

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποίησε η Κέιτ Μίντλετον την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας σε έναν χώρο που κατέχει ξεχωριστή θέση στη διαδρομή της ως μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε στο The Treehouse, ένα κέντρο παιδιατρικής παρηγορητικής φροντίδας στο Ίπσουιτς του Σάφολκ, όπου πριν από 14 χρόνια είχε πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις της μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ήταν το 2012 όταν η τότε δούκισσα του Κέιμπριτζ εγκαινίασε τις εγκαταστάσεις του κέντρου, εκφωνώντας μάλιστα την πρώτη επίσημη δημόσια ομιλία της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Σήμερα, περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, επέστρεψε στον ίδιο χώρο για να ενημερωθεί σχετικά με την επέκταση των εγκαταστάσεων και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες και στις οικογένειές τους.

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία

Το The Treehouse αποτελεί μέρος του φιλανθρωπικού οργανισμού East Anglia's Children's Hospices (EACH), ο οποίος παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά και νέους με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή παθήσεις.

Η Κέιτ Μίντλετον διατηρεί στενούς δεσμούς με τον οργανισμό από το 2012, όταν ανέλαβε τον ρόλο της επίσημης προστάτιδάς του.

Στη διάρκεια της επίσκεψής της είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών επέκτασης του κέντρου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο.

Για την περιήγησή της στο εργοτάξιο, η πριγκίπισσα φόρεσε προστατευτικό κράνος και ειδικό γιλέκο ασφαλείας, προσαρμόζοντας την εμφάνισή της στις απαιτήσεις της επίσκεψης.

Η παρουσία της ανέδειξε τη σημασία της παρηγορητικής φροντίδας, η οποία δεν περιορίζεται στην ιατρική αντιμετώπιση μιας σοβαρής ασθένειας, αλλά περιλαμβάνει τη σωματική ανακούφιση, την ψυχολογική στήριξη και την ουσιαστική φροντίδα ολόκληρης της οικογένειας.

https://www.instagram.com/elle_spain/p/Dey4VahlgF7/

Η σημαντική επέκταση του The Treehouse

Το κέντρο βρίσκεται σε διαδικασία μεγάλης αναβάθμισης, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών που χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία μεγαλύτερης πισίνας υδροθεραπείας, νέων χώρων ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων για εφήβους.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν μεγαλύτεροι χώροι δημιουργικής απασχόλησης, επιπλέον δωμάτιο φιλοξενίας και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις για τις οικογένειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θεραπείες μέσω της τέχνης και της μουσικής, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να εκφράζουν συναισθήματα και εμπειρίες που πολλές φορές δυσκολεύονται να αποτυπώσουν με λόγια.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η επέκταση θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα του κέντρου, με τον προγραμματισμό να προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου την άνοιξη του 2028.

Η Κέιτ Μίντλετον με λαδί κοστούμι Victoria Beckham

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα σύνολο που συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τη σύγχρονη αισθητική του office dressing.

Το λαδί κοστούμι της Victoria Beckham, το οποίο έχει φορέσει και σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις της, αποτέλεσε το βασικό στοιχείο του look της.

Το σύνολο, με το καλοραμμένο σακάκι και το παντελόνι, κινήθηκε σε γήινους φθινοπωρινούς τόνους, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη προτίμησή της στις πράσινες αποχρώσεις.

Η Κέιτ Μίντλετον έχει επανειλημμένα επιλέξει κοστούμια για τις δημόσιες υποχρεώσεις της, υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη εκδοχή του βασιλικού ντυσίματος, που ισορροπεί ανάμεσα στην επισημότητα και στην πρακτικότητα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε επίσης ένα ιδιαίτερο στοιχείο: λίγες ώρες νωρίτερα, η πριγκίπισσα είχε εμφανιστεί με τιάρα σε επίσημη βασιλική εκδήλωση, ενώ την επόμενη ημέρα βρέθηκε με προστατευτικό κράνος στο εργοτάξιο του παιδικού κέντρου.

Δύο εντελώς διαφορετικές δημόσιες παρουσίες, που αποτυπώνουν τις διαφορετικές πλευρές του ρόλου της.

Η μακροχρόνια δέσμευσή της στη φροντίδα των παιδιών

Η υποστήριξη της Κέιτ Μίντλετον προς τα παιδιά και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αποτελεί σταθερό μέρος του φιλανθρωπικού της έργου.

Από την ανάληψη της προστασίας του οργανισμού EACH το 2012, έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τις εγκαταστάσεις του και έχει συναντηθεί με οικογένειες, επαγγελματίες υγείας και εθελοντές.

Η ίδια έχει επίσης υποστηρίξει συστηματικά την εθνική Εβδομάδα Παιδιατρικής Παρηγορητικής Φροντίδας στη Βρετανία, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των παιδιών και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους.

Η επιστροφή της στο The Treehouse, 14 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του, συνέδεσε έτσι μια σημαντική στιγμή από τα πρώτα χρόνια της βασιλικής της πορείας με μια πρωτοβουλία που εξακολουθεί να στηρίζει μέχρι σήμερα.

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