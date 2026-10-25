Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους

Το προσωπικό μήνυμα για την Ημέρα Ορεινής Διάσωσης, η επιστροφή του πρίγκιπα Τζορτζ από το Ίτον και το λαμπερό δείπνο στο Γουίνδσορ

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσαν οικογενειακή φωτογραφία με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τους εθελοντές διάσωσης.
  • Η Κέιτ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρόκληση «Three Peaks Challenge», ανεβαίνοντας τις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, Σκωτίας και Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες.
  • Ο πρίγκιπας Τζορτζ επέστρεψε στο σπίτι μετά το πρώτο διάστημα σπουδών στο Κολλέγιο Ίτον, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μοιράστηκε χιουμοριστική ιστορία σε τηλεοπτική εκπομπή.
  • Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν, με την Κέιτ να επιλέγει κίτρινη δημιουργία που συμβολίζει αισιοδοξία και διπλωματική ευαισθησία.
  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι επίσημος προστάτης της Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης της Αγγλίας, προωθώντας την ασφάλεια στους ορεινούς χώρους.
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Ένα αδημοσίευτο οικογενειακό στιγμιότυπο συνοδευόμενο από ένα θερμό προσωπικό μήνυμα μοιράστηκαν την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση (σημ.: Η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου αναγνωρίζεται διεθνώς ως η Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση).

Στη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ποζάρουν μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον 13χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούι, πλαισιωμένοι από μέλη των ομάδων ορεινής διάσωσης.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε όταν η Κέιτ ολοκλήρωσε την απαιτητική φιλανθρωπική πρόκληση «Three Peaks Challenge», καταφέρνοντας να σκαρφαλώσει στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Στο μήνυμά τους, το οποίο έφερε την υπογραφή «W & C», το βασιλικό ζεύγος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εθελοντές:

«Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να κρατούν τους πολίτες ασφαλείς σε ορισμένα από τα πιο όμορφα αλλά και επικίνδυνα τοπία μας. Μέσα από τη σχέση μας με αυτόν τον εξαιρετικό οργανισμό, διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση που διακρίνει το έργο τους. Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που στηρίζουμε αυτούς τους σπουδαίους εθελοντές».

Η συγκεκριμένη ημέρα επιλέγεται παραδοσιακά τη στιγμή που η ώρα αλλάζει και η νύχτα πέφτει νωρίτερα, λειτουργώντας ως υπενθύμιση προς τους ορειβάτες να προετοιμάζονται κατάλληλα για τις χειμερινές συνθήκες. Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ διατελεί επίσημος προστάτης της Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης της Αγγλίας.

https://www.instagram.com/p/De4JPM2t5Bj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επιστροφή του πρίγκιπα Τζορτζ και το χιούμορ του Ουίλιαμ

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια επανενώνεται για τις φθινοπωρινές διακοπές, καθώς ο πρωτότοκος γιος τους, πρίγκιπας Τζορτζ, ολοκλήρωσε το πρώτο διάστημα των σπουδών του στο Κολλέγιο Ίτον και επέστρεψε στο σπίτι. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε φιλανθρωπική της επίσκεψη, η Κέιτ Μίντλετον είχε εξομολογηθεί πως της έλειψε ιδιαίτερα ο γιος της και πως περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκλεψε τις εντυπώσεις με την παρουσία του στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «The Graham Norton Show», όπου αποκάλυψε με αφοπλιστικό χιούμορ μια παρεξήγηση από παλαιότερη δημόσια εμφάνισή του. Όπως διηγήθηκε, ένας ηλικιωμένος τον μπέρδεψε με τον διάσημο τραγουδιστή Prince, ρωτώντας τον πότε θα ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Purple Rain», προτού παρέμβει μια κυρία για να του εξηγήσει πως επρόκειτο για τον... άλλον πρίγκιπα.

Η διπλωματία της μόδας στο Κάστρο του Γουίνδσορ

Οι δραστηριότητες του ζεύγους ακολούθησαν το λαμπερό επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ προς τιμήν του Σουλτάνου του Ομάν. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαγνήτισε τα βλέμματα επιλέγοντας μια εντυπωσιακή κίτρινη δημιουργία του οίκου Elie Saab, την οποία συνδύασε με την ιστορική τιάρα Queen Mary Lover’s Knot και κειμήλια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με αναλυτές μόδας, η επιλογή του φωτεινού κίτρινου χρώματος εξέπεμψε αισιοδοξία, ζεστή φιλοξενία και εκσυγχρονισμό, ενώ παράλληλα αποτελούσε μια διακριτική αναγνώριση της αισθητικής της Μέσης Ανατολής σε διεθνές επίπεδο. Όπως σχολίασε η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Σιούαρντ, τέτοιου είδους επίσημες εκδηλώσεις αποδεικνύουν την ικανότητα της βρετανικής μοναρχίας να ασκεί αποτελεσματικά την «ήπια ισχύ» της στη διεθνή διπλωματική σκηνή.

*Με πληροφορίες από Instyle

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