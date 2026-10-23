Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η έκπληξη στο BBC που κανείς δεν περίμενε - «Ήθελα να γίνω DJ»

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο «The Graham Norton Show» του BBC.

Η εμφάνισή του επικεντρώθηκε στο Earthshot Prize, την περιβαλλοντική πρωτοβουλία που ίδρυσε για την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων σε παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ο Ουίλιαμ τόνισε ότι ήθελε να δημιουργήσει μια θετική και αισιόδοξη πρωτοβουλία, αντί να εστιάζει στην αρνητικότητα γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη συζήτηση μοιράστηκε προσωπικές προτιμήσεις, όπως την αγάπη του για τον κινηματογράφο και το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας μια πιο χαλαρή πλευρά του.

Η τηλεοπτική του εμφάνιση αποτελεί μια ασυνήθιστη και πιο προσωπική παρουσίαση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, ενόψει της επερχόμενης τελετής του Earthshot Prize στην Ινδία. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση που ξέφυγε από τα συνηθισμένα πρωτόκολλα της βρετανικής μοναρχίας πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, κάνοντας την έκπληξη στο κοινό της δημοφιλούς εκπομπής «The Graham Norton Show» του BBC.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που εμφανίστηκε ως καλεσμένος στον εμβληματικό κόκκινο καναπέ της εκπομπής, η οποία προβάλλεται από το 2007.

Η εμφάνισή του μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και πρόκειται να μεταδοθεί από το BBC One το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Η είσοδός του στο στούντιο δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στους θεατές, οι οποίοι αντέδρασαν με έκπληξη και ενθουσιασμό όταν ο παρουσιαστής τον κάλεσε να καθίσει δίπλα στους υπόλοιπους διάσημους καλεσμένους.

Η έκπληξη στον κόκκινο καναπέ

Ο Ουίλιαμ συμμετείχε σε ειδικό επεισόδιο αφιερωμένο στο Earthshot Prize, μαζί με την Κέιτ Μπλάνσετ, τη Χάνα Γουάντινγχαμ και τον Ρόμπερτ Ίργουιν.

Ο Γκράχαμ Νόρτον είχε ήδη υποδεχθεί στο στούντιο τη βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ, την ηθοποιό Χάνα Γουάντινγχαμ και τον Ρόμπερτ Ίργουιν, γιο του αείμνηστου φυσιοδίφη Στιβ Ίργουιν.

Οι τρεις καλεσμένοι συνδέονται με το Earthshot Prize, τη διεθνή περιβαλλοντική πρωτοβουλία του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η Μπλάνσετ συμμετέχει στο συμβούλιο του θεσμού, ο Ίργουιν είναι παγκόσμιος πρεσβευτής του, ενώ η Γουάντινγχαμ είχε παρουσιάσει την τελετή απονομής του 2023 στη Σιγκαπούρη.

Καθώς η συζήτηση εξελισσόταν, ο Νόρτον επιφύλασσε στο κοινό μια έκπληξη, ανακοινώνοντας την άφιξη του ίδιου του ιδρυτή του Earthshot Prize.

Ο Ουίλιαμ μπήκε στο στούντιο υπό τις επευφημίες των θεατών και πήρε τη θέση του στον καναπέ, συμμετέχοντας σε μια συζήτηση με πολύ πιο χαλαρό και προσωπικό χαρακτήρα από τις συνηθισμένες δημόσιες εμφανίσεις του.

«Ήθελα κάτι πιο δυνατό και αισιόδοξο»

Το βασικό θέμα της παρουσίας του ήταν το Earthshot Prize, το περιβαλλοντικό βραβείο που δημιούργησε το 2020, με στόχο την ανάδειξη και την οικονομική υποστήριξη καινοτόμων λύσεων για τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη.

Ο πρίγκιπας αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία του θεσμού, εξηγώντας ότι η συνεχής προβολή αρνητικών ειδήσεων για το περιβάλλον τον είχε επηρεάσει βαθιά.

«Για πολλά χρόνια άκουγα ιστορίες για περιβαλλοντικά προβλήματα και αυτό που με επηρέαζε ήταν η αρνητικότητα και η καταστροφολογία, που με έριχναν ψυχολογικά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ήθελε να δημιουργήσει μια πρωτοβουλία που δεν θα περιοριζόταν στην ανάδειξη των κινδύνων, αλλά θα έδινε χώρο σε ανθρώπους που εργάζονται ήδη για την αντιμετώπισή τους.

«Σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο δυνατό και πιο αισιόδοξο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας τελετής βραβείων, όπου θα μπορούσαμε να μιλάμε ταυτόχρονα για την επείγουσα ανάγκη δράσης και την αισιοδοξία», σημείωσε.

Το Earthshot Prize απονέμει κάθε χρόνο πέντε βραβεία, ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών το καθένα, σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν λύσεις σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, από την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση έως την προστασία των ωκεανών και της φύσης.

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Μουμπάι της Ινδίας.

Η αγάπη για τον κινηματογράφο και το ποδόσφαιρο

Παρότι η προστασία του περιβάλλοντος βρέθηκε στο επίκεντρο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις επίσημες υποχρεώσεις του διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

Ο Ουίλιαμ μίλησε για την αγάπη του στον κινηματογράφο, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις ταινίες του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.

Αναφέρθηκε επίσης στο ποδόσφαιρο και στη διαχρονική υποστήριξή του στην Άστον Βίλα, την αγγλική ομάδα της οποίας είναι γνωστός φίλαθλος.

Η κουβέντα επεκτάθηκε ακόμη και στις φιλοδοξίες που είχε όταν ήταν παιδί, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε ήθελε να γίνει αστυνομικός ή ακόμη και DJ.

Στο ειδικό επεισόδιο συμμετείχε επίσης η τραγουδίστρια Τζόρτζα Σμιθ, η οποία παρουσίασε ζωντανά το τραγούδι «Dancing».

Μια διαφορετική εικόνα της βρετανικής μοναρχίας

Η συμμετοχή του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια τόσο δημοφιλή ψυχαγωγική εκπομπή αποτελεί μια ασυνήθιστη επιλογή για τον μελλοντικό βασιλιά της Βρετανίας.

Αντί για μια επίσημη συνέντευξη σε αυστηρό περιβάλλον, επέλεξε να καθίσει δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες και προσωπικότητες της τηλεόρασης, συμμετέχοντας σε μια χαλαρή συζήτηση που συνδύαζε προσωπικές αναφορές με την προβολή του περιβαλλοντικού του έργου.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επόμενης τελετής του Earthshot Prize στην Ινδία, όπου ο Ουίλιαμ αναμένεται να παρουσιάσει τις πέντε νέες πρωτοβουλίες που θα βραβευθούν.

Και παρότι η προστασία του πλανήτη ήταν ο βασικός λόγος της συμμετοχής του, η παρουσία του στον διάσημο κόκκινο καναπέ έδωσε στο τηλεοπτικό κοινό την ευκαιρία να δει μια λιγότερο επίσημη πλευρά του διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

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