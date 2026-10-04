Βασιλική «καμπάνα» από την Ελισάβετ στον μικρό Ουίλιαμ: Η μέρα που ο πρίγκιπας την έκανε έξαλλη

Snapshot Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, σε ηλικία 8 ετών, προκάλεσε ανησυχία στη βασίλισσα Ελισάβετ Β' όταν επέστρεψε μόνος του στο κάστρο χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Η βασίλισσα Ελισάβετ αντέδρασε έντονα, φοβούμενη μήπως ο εγγονός της είχε τραυματιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στο Κάστρο Μπαλμόραλ τον Αύγουστο του 1990 και έγινε γνωστό από την Άννα Γκλενκόνερ, πρώην κυρία επί των τιμών της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα συμφώνησε με τη βασίλισσα ότι η αυστηρή αντίδρασή της ήταν δικαιολογημένη. Snapshot powered by AI

Παρότι σήμερα, ως πατέρας τριών παιδιών, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ έχει γεμάτο πρόγραμμα, στα παιδικά του χρόνια φρόnτιζε να δίνει λόγους ανησυχίας στη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Σύμφωνα με νέο άρθρο της Daily Mail, η πρώην κυρία επί των τιμών της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, Άννα Γκλενκόνερ, φέρνει στο φως ένα απρόσμενο περιστατικό από το παρελθόν με πρωταγωνιστή του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Όπως αναφέρει σε απόσπασμα του νέου της βιβλίου, κατά τη διάρκεια ενός χαλαρού οικογενειακού Σαββατοκύριακου στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, τον Αύγουστο του 1990, άκουσε φωνές έξω από το παράθυρο ενώ περίμενε την πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

Κοιτάζοντας έξω, η Γκλενκόνερ αντίκρυσε τη βασίλισσα Ελισάβετ να «τα χώνει» αγριεμένη στον 8χρονο τότε πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος βρισκόταν πάνω στο πόνι του στην αυλή. Προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτή, απομακρύνθηκε διακριτικά και μετέφερε το περιστατικό στην πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η οποία υποσχέθηκε να μάθει τι είχε συμβεί.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο μικρός Ουίλιαμ είχε βγει για ιππασία μαζί με τον ιπποκόμο και τα ξαδέλφια του, αλλά επέστρεψε μόνος του στο κάστρο χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, προκαλώντας πανικό στους συνοδούς που τον έψαχναν εναγωνίως. Η βασίλισσα Ελισάβετ, δικαιολογημένα τρομοκρατημένη στην ιδέα ότι ο εγγονός της μπορεί να είχε πέσει και να είχε χτυπήσει χωρίς κανείς να ξέρει πού βρίσκεται, του έβαλε τις φωνές. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, μαθαίνοντας τα καθέκαστα, σχολίασε χαρακτηριστικά πως η βασίλισσα είχε απόλυτο δίκιο που του έβαλε τις φωνές.

*Με πληροφορίες από marieclaire

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