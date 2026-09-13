Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το στοίχημα για το μέλλον του Πρίντσαουντ - Νέο ταμείο αναγέννησης 250.000 λιρών

Η τοπική κοινωνία στο Ντάρτμουρ αναζητά βιώσιμη επόμενη μέρα μετά το οριστικό λουκέτο στις ιστορικές φυλακές

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το στοίχημα για το μέλλον του Πρίντσαουντ - Νέο ταμείο αναγέννησης 250.000 λιρών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • πρίγκιπας της Ουαλίας εγκαινιάζει το «Princetown Community Fund» με κεφάλαιο τουλάχιστον 250.000 λιρών για στήριξη της κοινότητας Πρίντσαουντ μετά το κλείσιμο των φυλακών Ντάρτμουρ.
  • Το ταμείο θα παρέχει επιχορηγήσεις από 500 έως 40.000 λίρες σε τοπικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά έργα, με διαχείριση από τον οργανισμό Devon Communities Together.
  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραιτήθηκε από τα ετήσια έσοδα 1,5 εκατ. λιρών από τη μίσθωση των φυλακών, κατευθύνοντας αυτά τα χρήματα απευθείας στην τοπική κοινότητα.
  • Η φυλακή Ντάρτμουρ έκλεισε τον Ιούλιο του 2024 λόγω επικίνδυνα υψηλών επιπέδων ραδονίου, με εκτεθειμένους εργαζόμενους και κρατουμένους σε τοξικές ποσότητες του αερίου.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του Δουκάτου της Κορνουάλης που προβλέπει πάνω από 500 εκατ. λίρες σε τοπικές κοινότητες και έργα την επόμενη δεκαετία.
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Νέο ταμείο αναγέννησης, ύψους τουλάχιστον 250.000 λιρών, εγκαινιάζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με στόχο τη στήριξη του Πρίντσαουντ, μιας απομονωμένης κοινότητας στο Ντάρτμουρ που αντιμετωπίζει αβέβαιο μέλλον μετά το λουκέτο στις διαβόητες φυλακές της περιοχής.

Το «Princetown Community Fund» θα διαθέσει επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 500 έως 40.000 λίρες σε τοπικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά έργα. Η διαχείριση και η διάθεση των πόρων θα γίνει μέσω του οργανισμού Devon Communities Together, ο οποίος θα παρέχει παράλληλα καθοδήγηση και υποστήριξη στις τοπικές ομάδες κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του Ουίλιαμ να παραιτηθεί από την προσωπική του επωφελία επί των ετήσιων εσόδων ύψους 1,5 εκατ. λιρών που απέφερε η μίσθωση των φυλακών Ντάρτμουρ, καναλιζάροντας τα χρήματα απευθείας στην τοπική κοινωνία.

Η σκιά του ραδονίου και το λουκέτο του 2024

Η φυλακή κατηγορίας C παραμένει κλειστή από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανιχνεύθηκαν επικίνδυνα υψηλά επίπεδα ραδονίου στους χώρους διαμονής των κρατουμένων. Οι υπεύθυνοι της φυλακής βρέθηκαν αντιμέτωποι με επίσημες πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς αποκαλύφθηκε ότι εργαζόμενοι και τρόφιμοι είχαν εκτεθεί σε τοξικές ποσότητες του φυσικού αυτού ραδιενεργού αερίου.

Έρευνα των εκπομπών Dispatches και της Sunday Times είχε φέρει στο φως ότι το Δουκάτο της Κορνουάλης υπέγραψε το 2022 σύμβαση 37 εκατομμυρίων λιρών για τη μίσθωση των φυλακών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας σταθερό ετήσιο ενοίκιο 1,5 εκατ. λιρών για μια εικοσαετηρίδα.

Το μήνυμα στήριξης

«Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ γνωρίζει ότι για πολλούς ανθρώπους στο Πρίντσαουντ, η φυλακή αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της κοινότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιδιωτικός του γραμματέας, Ίαν Πάτρικ, προσθέτοντας:«Το κλείσιμό της δημιούργησε πραγματική αβεβαιότητα, όχι μόνο για τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις, αλλά για το ίδιο το μέλλον της πόλης. Ο Δούκας θεώρησε επιβεβλημένο τα έσοδα αυτά να παραμείνουν στην κοινότητα, βοηθώντας τους κατοίκους να χαράξουν την επόμενη μέρα».

Στο πλαίσιο επίσκεψής του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα επισκεφθεί το «Gather & Moor», έναν κοινοτικό και πολιτιστικό πολυχώρο που αναπτύχθηκε από το Δουκάτο της Κορνουάλης, θα συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής εφημερίδας Princetown Press και θα συνομιλήσει με κατοίκους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό της ανάπλασης του χωριού. Παράλληλα, θα επισκεφθεί τοπική λέσχη νεότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Δουκάτο για την αναβάθμιση των υποδομών της.

Η νέα αυτή δράση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του Δουκάτου, το οποίο προβλέπει τη διοχέτευση άνω των 500 εκατομμυρίων λιρών σε τοπικές κοινότητες, στεγαστικά προγράμματα, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αγροτικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις κατά την επόμενη δεκαετία.

*Με πληροφορίες από BBC

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