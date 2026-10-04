Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου.
- 1919 - Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη από τους Βούλγαρους.
- 1957 - Εκτοξεύεται ο Σπούτνικ 1, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.
- 1974 - Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
- 1999 - Τραγωδία στα Τέμπη. Από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού ανατρέπεται το πούλμαν και πέφτει σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φίλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν.
- 2009 - Νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονάδες διαφορά και 160 έδρες «έβγαλε» η κάλπη. Πεντακομματική Βουλή με ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημοκρατία 33,48% 91, Κ.Κ.Ε. 7,54% 21, ΛΑ.Ο.Σ 5,63% 15 και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 4,60% 13 να την αποτελούν. Την επόμενη μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός.
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