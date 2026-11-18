Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών της χώρας.

Από το δάνειο, 20 δισ. ευρώ προορίζονται για τον κρατικό προϋπολογισμό και 25 δισ. ευρώ για στρατιωτικές ανάγκες.

Η αποπληρωμή του δανείου θα ξεκινήσει μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε στην Ουκρανία.

Το δάνειο θα συνδεθεί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και την ενοποίηση της ουκρανικής με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και θα συζητηθεί με τους εταίρους της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο. Snapshot powered by AI

Τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027, με στόχο την κάλυψη των δημοσιονομικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Επίτροπο Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Όπως ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν, από το νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ, τα 20 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας και τα 25 δισ. ευρώ για τις στρατιωτικές της ανάγκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το χρηματοδοτικό «κενό» της Ουκρανίας για το 2027 ανέρχεται σε 70 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες της για το 2026 έχουν ήδη καλυφθεί.

Με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 45 δις ευρώ, που προτείνει η Επιτροπή, η ΕΕ θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών της Ουκρανίας για το επόμενο έτος. Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να καλύψουν το εναπομείναν ένα τρίτο των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.

Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει προκαλέσει στη χώρα.

«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε στην Ουκρανία μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει τη λειτουργία βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της χώρας. Επιπλέον, το νέο δάνειο θα συνδεθεί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση της ουκρανικής και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει την πρόταση την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί αύριο, Πέμπτη, στο Βερολίνο, μαζί με τους εταίρους της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις τελευταίες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και την προετοιμασία πολυμερών συνομιλιών.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Δουβλίνο, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να συμμετάσχει η ΕΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μέσω του σχήματος «Ε5 συν ευρωπαϊκοί θεσμοί». Όπως υπογράμμισε, η ευρωπαϊκή στρατηγική κινείται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: Τη μέγιστη δυνατή στήριξη της Ουκρανίας και την άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία: Θέλουμε ειρήνη. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη αυτού του επιθετικού πολέμου, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και εξίσου αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη», κατέληξε η Φον ντερ Λάιεν.