Μια πειραματική ηλεκτρική χτένα, που αναπτύχθηκε από ερευνητές στην Κίνα, συνέβαλε στην αποκατάσταση της τριχοφυΐας σε ποσοστό σχεδόν 98% μιας περιοχής του δέρματος σε ποντίκια, μέσα σε διάστημα 28 ημερών.

Η συσκευή θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας (φαλάκρας), ωστόσο τα εντυπωσιακά αποτελέσματα προέκυψαν από τον συνδυασμό ηλεκτρικής διέγερσης με δύο πειραματικές μοριακές θεραπείες και όχι απλώς από το χτένισμα.

Τι πέτυχε η ηλεκτρική χτένα;

Στη σχετική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications στις 3 Νοεμβρίου, επιστήμονες δοκίμασαν μια συσκευή με την ονομασία «Detangle» σε ποντίκια. Στα ποντίκια αυτά είχε ξυριστεί το τρίχωμα στην περιοχή της ράχης και είχε χορηγηθεί τεστοστερόνη, ώστε να προσομοιωθεί η ανδρογενετική αλωπεκία, η συνηθέστερη μορφή κληρονομικής απώλειας μαλλιών.

Μετά από 28 ημέρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν τα εξής:

Κάλυψη με τρίχωμα σε ποσοστό σχεδόν 98% στα ποντίκια που έλαβαν ηλεκτρική διέγερση σε συνδυασμό με τις δύο πειραματικές μοριακές θεραπείες.

στα ποντίκια που έλαβαν ηλεκτρική διέγερση σε συνδυασμό με τις δύο πειραματικές μοριακές θεραπείες. Κάλυψη περίπου 70% στα ποντίκια που έλαβαν τοπική θεραπεία με μινοξιδίλη.

στα ποντίκια που έλαβαν τοπική θεραπεία με μινοξιδίλη. Κάλυψη περίπου 40% με τη χρήση μόνο ηλεκτρικής διέγερσης.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν την έκταση της πειραματικής περιοχής του δέρματος που καλύφθηκε από τρίχες. Δεν σημαίνουν ότι το 98% των ανθρώπων θα δουν τα μαλλιά τους να ξαναφυτρώνουν, ούτε ότι μια μακροχρόνια φαλάκρα μπορεί να αναστραφεί μέσα σε έναν μήνα.

Πώς λειτουργεί η χτένα;

Η συσκευή Detangle μοιάζει με μια συνηθισμένη χτένα, αλλά τα «δόντια» της, τα οποία λειτουργούν ως ηλεκτρόδια διαφορετικών μεγεθών, παράγουν σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς καθώς η χτένα κινείται πάνω στο δέρμα. Οι παλμοί αυτοί διεγείρουν τους θύλακες των τριχών και, παράλληλα, διευκολύνουν την μεταφορά θεραπευτικών μορίων μέσα στους ιστούς.

Σύμφωνα με τα πειράματα, η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει διείσδυση σε βάθος περίπου 9 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τη συμβατική τοπική εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος.

Το σύστημα μεταφέρει δύο διαφορετικά μόρια:

Πλασμίδιο (plasmid) VEGFA : Γενετικό υλικό σχεδιασμένο να αυξάνει την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που συμμετέχει στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων γύρω από τους θύλακες των τριχών.

: Γενετικό υλικό σχεδιασμένο να αυξάνει την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που συμμετέχει στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων γύρω από τους θύλακες των τριχών. SRD5A2 siRNA: Ένα μόριο σχεδιασμένο να αναστέλλει ένα ένζυμο, που εμπλέκεται στην παραγωγή διυδροτεστοστερόνης (DHT), ουσίας η οποία συμβάλλει στη συρρίκνωση των θυλάκων των τριχών στην περίπτωση της ανδρογενετικής αλωπεκίας.

Στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες γύρω από τους θύλακες των τριχών, περιορίζοντας παράλληλα ένα ορμονικό σήμα που προκαλεί την αραίωση των μαλλιών. Αυτός ο συνδυασμός, σε αντίθεση με την ηλεκτρική διέγερση από μόνη της, απέφερε το πιο ισχυρό αποτέλεσμα.

Γιατί θα μπορούσε αυτό να αλλάξει τη θεραπεία για την απώλεια μαλλιών;

Οι τρέχουσες επιλογές, όπως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη, μπορούν να επιβραδύνουν την απώλεια μαλλιών ή να ενθαρρύνουν το ξαναφυτρώσουν, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές για όλους. Τα αποτελέσματα συνήθως απαιτούν μήνες για να φανούν, ενώ ορισμένες θεραπείες προϋποθέτουν συνεχή χρήση ή ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το Detangle συνιστά κάτι διαφορετικό: τη χρήση μιας οικείας συσκευής χειρός για τη χορήγηση μοριακών θεραπειών ακριβώς εκεί όπου χρειάζονται, αντί για τη χρήση φαρμάκων, που εφαρμόζονται στο τριχωτό της κεφαλής ή λαμβάνονται από το στόμα.

Το πείραμα σε ποντίκια συνέκρινε επίσης το Detangle με την μινοξιδίλη και τη φιναστερίδη. Αν και η πλήρης πειραματική θεραπεία απέδωσε καλύτερα υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό δεν αποδεικνύει ότι υπερέχει έναντι των συγκεκριμένων φαρμάκων στην περίπτωση των ανθρώπων ασθενών.

Θα μπορούσε η ηλεκτρική χτένα να είναι αποτελεσματική στους ανθρώπους;

Αυτό παραμένει άγνωστο. Η μελέτη διεξήχθη σε ποντίκια και όχι σε ανθρώπους, ενώ η τεχνητά προκληθείσα απώλεια μαλλιών στα πειραματόζωα δεν αναπαράγει όλα τα χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας φαλάκρας στον άνθρωπο.

Οι ερευνητές πρέπει ακόμη να διαπιστώσουν εάν η συσκευή μεταφέρει τα μόρια αποτελεσματικά και με ασφάλεια μέσω του ανθρώπινου δέρματος στο τριχωτό της κεφαλής, εάν η ανάπτυξη των μαλλιών διατηρείται, καθώς και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης έκθεσης στις μοριακές θεραπείες με την πάροδο του χρόνου.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη διάθεση της μεθόδου στην κλινική πράξη, ούτε στην Ελλάδα ούτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι ανησυχούν για την αραίωση των μαλλιών τους θα πρέπει να απευθύνονται σε δερματολόγο για διάγνωση, αντί να αντικαθιστούν μια υπάρχουσα θεραπεία με μια συσκευή που δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσε αυτή η χτένα να βοηθήσει και στην απώλεια μαλλιών που οφείλεται σε χημειοθεραπεία;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό. Το πείραμα εστίασε στην ανδρογενετική αλωπεκία, η οποία έχει διαφορετική αιτιολογία από την απώλεια μαλλιών που σχετίζεται με ιατρικές θεραπείες.

Κυκλοφορεί σήμερα στο εμπόριο κάποια χτένα που ίσως επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Το Detangle αποτελεί μια ερευνητική συσκευή, που συνδυάζει ένα συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα με την πειραματική χορήγηση μοριακών παραγόντων. Οι κοινές ηλεκτρικές βούρτσες και οι εμπορικές συσκευές για την ανάπτυξη των μαλλιών δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Συμπέρασμα

Η συναρπαστική πρόοδος δεν είναι μια ηλεκτρική χτένα που θεραπεύει την φαλάκρα, αλλά ένας πιθανός νέος τρόπος για την τόνωση των ωοθυλακίων και την ταυτόχρονη χορήγηση στοχευμένων θεραπειών. Η επιτυχία της σε ποντίκια αξίζει ανθρώπινη έρευνα, όχι υποσχέσεις για μια έτοιμη θεραπεία.

Πηγές: