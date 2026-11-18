Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την ανταπόκριση του κοινού, η θεατρική παράσταση «20 Βήματα Μπροστά», συνεχίζει με έναν νέο κύκλο παραστάσεων, αυτή τη φορά στο Θέατρο Ιφιγένεια του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Βασισμένη στο παγκόσμιο bestseller «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάϊ, η παράσταση ζωντανεύει στη σκηνή τις ιστορίες και τη φιλοσοφία του αγαπημένου συγγραφέα, μέσα από μια σύγχρονη θεατρική διασκευή που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ, τη συγκίνηση και τις απρόβλεπτες ανατροπές των ανθρώπινων σχέσεων.

Με τη σκηνοθετική ματιά της Ιωάννας Γεωργαντά και το θεατρικό κείμενο του Παύλου Μητσόπουλου, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες συναντιούνται επί σκηνής, συγκρούονται, αποκαλύπτονται και μας παρασύρουν σε μια ιστορία γεμάτη αναγνωρίσιμες καταστάσεις, αλήθειες και συναισθήματα.

Το «20 Βήματα Μπροστά» είναι μια σύγχρονη θεατρική παράσταση για όλες τις ηλικίες, με ζωντανούς χαρακτήρες, ανατρεπτικούς διαλόγους, χιούμορ και συγκίνηση. Μια ιστορία στην οποία ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς τέσσερις αγνώστους, αλλά αναγνωρίζει στις αντιδράσεις, στις αδυναμίες και στις επιλογές τους κάτι από τη δική του ζωή.

Υπόθεση

Η τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη καθυστερεί. Σε μια αίθουσα αναμονής αεροδρομίου, τέσσερις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ίδια αναμονή. Δεν γνωρίζονται. Δεν έχουν τίποτα κοινό. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν.

Ένα βιβλίο γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση που σύντομα ξεφεύγει από τα όρια μιας τυχαίας γνωριμίας. Καθώς οι ανακοινώσεις για την αναχώρηση διαδέχονται η μία την άλλη, οι τέσσερις χαρακτήρες έρχονται όλο και πιο κοντά.

Οι ιστορίες του Μπουκάϊ πυροδοτούν απρόσμενους διαλόγους, αποκαλύψεις, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Το χιούμορ εναλλάσσεται με τη συγκίνηση, οι βεβαιότητες κλονίζονται και πίσω από τις καθημερινές κουβέντες αρχίζουν να αποκαλύπτονται όσα ο καθένας προσπαθεί να κρύψει.

Μέσα σε ενενήντα λεπτά, μια συνηθισμένη αίθουσα αναμονής μετατρέπεται σε σκηνή ανθρώπινων εξομολογήσεων, μικρών ανατροπών και απροσδόκητων συναντήσεων.

Και ενώ όλοι περιμένουν μια πτήση για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ίσως το σημαντικότερο ταξίδι να έχει ήδη ξεκινήσει.

Μια απρόσμενη συνάντηση. 4 άγνωστοι. 20 ιστορίες. 20 βήματα.

Γιατί μερικές φορές, για να προχωρήσεις μπροστά, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά.

Συντελεστές

Κείμενο: Παύλος Μητσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Γεωργαντά

Μουσική / Ηχοτόπια: Μάριος Αποστολακούλης

Σκηνογραφία: Μαγδαληνή Σίγα

Ενδυματολογία / Φροντιστήριο: Αγγελική Γιαννούλη

Πρωταγωνιστούν: Έύη Δόβελου, Στεφανία Ζώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σταυρίδης.

Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάϊ, που εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα, σε μετάφραση της Κωσταντίνας Επισκοπούλου.

Πληροφορίες παραστάσεων & εισιτηρίων

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών και αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για μια κοινή θεατρική εμπειρία με την οικογένεια ή τους φίλους μας.

Όσοι γνωρίζουν ήδη το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάϊ θα ανακαλύψουν τις ιστορίες του μέσα από τις διαφορετικές οπτικές τεσσάρων ανθρώπων. Όσοι το συναντούν για πρώτη φορά θα γνωρίσουν τη φιλοσοφία του μέσα από μια ζωντανή, ανθρώπινη και συχνά ανατρεπτική συζήτηση.

Χώρος: Θέατρο Ιφιγένεια, Κέντρο Πολιτισμού «Έλληνικός Κόσμος», Αθήνα

Ημέρες παραστάσεων: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Διάρκεια: 80 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 20 €

Μειωμένο: 18 € (ανήλικοι, φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65 ετών και ΑμεΑ)

Προπώληση: More.com, καταστήματα Public & Nova και ταμεία του Θεάτρου.

Ομαδικές κρατήσεις: Για ομάδες άνω των 20 ατόμων διατίθενται ειδικές τιμές κατόπιν επικοινωνίας με την παραγωγή στο τηλ. 6980 267672