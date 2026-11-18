Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου 2027, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που συμπληρώνουν τρεις χρόνια προϋπηρεσίας θα λάβουν αύξηση 10% στον μισθό τους.

Κάθε τριετία προσφέρει 10% αύξηση στον κατώτατο μισθό, με μέγιστη προσαύξηση 30% για εννέα χρόνια προϋπηρεσίας.

Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και από 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ το διάστημα από 14/2/2012 έως 31/12/2023 δεν προσμετράται.

Οι αυξήσεις δεν ισχύουν αυτόματα για όλους, καθώς μπορεί να συμψηφίζονται με ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές πάνω από τα κατώτατα όρια. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας φέρνει το 2027, κάτι που μεταφράζεται αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Το κύμα αυξήσεων συνδέεται με τις τριετίες, οι οποίες άρχισαν να υπολογίζονται ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από μια περίοδο αναστολής που διήρκεσε σχεδόν 12 χρόνια.

Τριετίες 2027: Ποιοι δικαιούνται αύξηση 10%

Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τους εργαζομένους που συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας και αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη μισθολογική προσαύξηση.

Βάσει νόμου, κάθε συμπληρωμένη τριετία προσφέρει αύξηση 10% στους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Η προσαύξηση μπορεί να φτάσει συνολικά έως το 30%, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Η 1η Ιανουαρίου 2027 αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς όσοι ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία από την πρώτη ημέρα επανενεργοποίησης των τριετιών, την 1η Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνουν πλέον τρία χρόνια.

Η αύξηση δεν θα καταβληθεί απαραίτητα σε όλους από την πρώτη ημέρα του έτους. Για όσους συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία αργότερα, το δικαίωμα γεννάται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης τριετίας.

Παράδειγμα:

Ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ και συμπληρώνει την πρώτη του τριετία δικαιούται προσαύξηση 92 ευρώ μικτά.

Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές του διαμορφώνονται στα 1.012 ευρώ μικτά, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παράγοντες συμψηφισμού.

Πώς υπολογίζεται η προϋπηρεσία και ποια χρόνια αναγνωρίζονται

Η επανενεργοποίηση των τριετιών από το 2024 δεν σημαίνει ότι προσμετράται αυτομάτως κάθε έτος εργασίας του παρελθόντος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχε συμπληρωθεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και εκείνη που διανύεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αντίθετα, το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση των συγκεκριμένων προσαυξήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που είχε ήδη συγκεντρώσει αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από το 2012 συνεχίζει να τη συμπληρώνει από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει ο υπολογισμός.

Αντίστοιχα, για κάποιον που ξεκίνησε να εργάζεται μετά τον Φεβρουάριο του 2012, χωρίς αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από την αναστολή, ο χρόνος για τις τριετίες αρχίζει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ποιοι δεν θα δουν αυξήσεις

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προσαυξήσεις μπορεί να συμψηφίζονται με ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα κατώτατα όρια. Επομένως, δεν συνεπάγεται κάθε νέα τριετία αυτόματα και αντίστοιχη αύξηση στο ποσό που λαμβάνει ήδη ο εργαζόμενος.

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