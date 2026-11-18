Snapshot Το MEGA ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του για τρία χρόνια.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους συνεργάτες του θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τις εκπομπές τους στο MEGA.

Το εμβληματικό «Ράδιο Αρβύλα» θα μεταδοθεί από το MEGA, γιορτάζοντας την 20η σεζόν του.

Στο MEGA θα μεταδοθούν επίσης οι εκπομπές «Βινύλιο» και «Boomers». Snapshot powered by AI

Με μία ανακοίνωση, το πρωί της Τετάρτης, το MEGA γνωστοποίησε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του.

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS. Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους Κωστάκη, Πασοκτζή, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα. Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα πριν, το MEGA απέστειλε δελτίο τύπου στο οποίο υπήρχε μόνο ένα μεγάλο βέλος που «παρέπεμπε» στο τραγούδι Sugar Baby Love στο YouTube. Πρόκειται για το κομμάτι που συνδέεται άρρηκτα με τους «Ράδιο Αρβύλα», καθώς το χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια στην έναρξή τους!

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