Snapshot Το 64% των νέων στην Ελλάδα θεωρεί ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν τα 30 χρόνια.

Το 42% δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι λόγω υψηλών ενοικίων, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για το 73% των νέων.

Παρά τη ζήτηση για συγκατοίκηση ως οικονομική λύση, το 88% αρνείται τη συγκατοίκηση με άγνωστους λόγω ανησυχιών για ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Η εμπειρία συγκατοίκησης με άγνωστο βελτιώνει την κοινωνική ζωή και αυξάνει την άνεση, ενώ ο φόβος αφορά κυρίως όσους δεν έχουν ζήσει αυτήν την εμπειρία.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην ενοικίαση και είναι πιο επιφυλακτικές στη συγκατοίκηση με άγνωστους σε σχέση με τους άνδρες. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη η οικονομική ανεξαρτησία μοιάζει όλο και πιο μακρινή για τους Έλληνες με περίπου 2 στους 3 (64%) να πιστεύουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Ένας στου τέσσερις αναφέρει ότι έχει ξεμείνει από χρήματα πριν από την επόμενη μισθοδοσία, ενώ επίσης δηλώνει ότι δεν διαθέτει αποταμιεύσεις για έκτακτες ανάγκες.

Ταυτόχρονα τα συμπεράσματα έρευνας του MyRoomie καταδεικνύουν την απόγνωση των νέων Ελλήνων που ενώ θέλουν να πιάσουν το πρώτο τους σπίτι αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δυσκολεύονται στην ιδέα ακόμα και της συγκατοίκησης που μοιάζει όμως, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι η μόνη εφικτή λύση με βάση την οικονομική τους κατάσταση και το ύψος των ενοικίων.

Οι νέοι σε μεγάλο ποσοστό συμφωνούν ότι το ενοίκιο στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα δεν βγαίνει με έναν μισθό, αλλά από την άλλη διστάζουν να συγκατοικήσουν με κάποιον που δεν γνωρίζουν για λόγους ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 42% δηλώνει ότι δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι αυτή τη στιγμή (38% μπορεί, 20% «ίσως»), ενώ το 73% αναφέρει τα ακριβά ενοίκια ως τη μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση κατοικίας. Στις ηλικίες 18–26 το ποσοστό αυτό φτάνει το 83%.

Η οικονομία λέει «ναι», ο φόβος λέει «όχι»

Η συγκατοίκηση δεν είναι άγνωστη έννοια: το 80% γνωρίζει τι είναι και το 60% θα σκεφτόταν να μείνει με κάποιον που δεν γνωρίζει. Τα κίνητρα και τα εμπόδια όμως είναι ξεκάθαρα και σχεδόν μονοδιάστατα:

79% όσων είναι ανοιχτοί στη συγκατοίκηση με άγνωστο αναφέρουν ως λόγο το κόστος ζωής

88% όσων την απορρίπτουν αναφέρουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη

70% του συνόλου θεωρεί την ασφάλεια το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας πλατφόρμας εύρεσης συγκατοίκου

Η ζήτηση, με άλλα λόγια, υπάρχει ήδη. Τη δημιουργούν τα ενοίκια. Αυτό που λείπει είναι η εμπιστοσύνη.

Ο φόβος αφορά το άγνωστο, όχι την εμπειρία

Στο ερώτημα πόσο άνετα θα ένιωθαν αν μετακόμιζαν αύριο με έναν άγνωστο, το 55% απαντά «καθόλου» και μόλις το 17% «αρκετά» ή «πολύ». Στην ομάδα όσων έχουν ήδη ζήσει με άτομο που δεν γνώριζαν (περίπου 250 ερωτηθέντες), η εικόνα αντιστρέφεται: το «καθόλου» πέφτει στο 15% και όσοι νιώθουν άνετα ανεβαίνουν στο 53%.

Παράλληλα, το 77% όσων έχουν συγκατοικήσει λέει ότι η εμπειρία βελτίωσε την κοινωνική του ζωή. Ο φόβος δηλαδή φαίνεται να αφορά κυρίως αυτό που δεν έχει ζήσει κανείς ακόμα, και όχι κάποια κακή εμπειρία που θυμάται.

Όχι έτοιμη φιλία: οικονομική ανακούφιση και νέοι άνθρωποι

Όταν ρωτούνται τι ήταν το καλύτερο στη συγκατοίκηση, όσοι έμειναν με σύντροφο ή φίλους απαντούν κυρίως «η συντροφιά» (41% στο σύνολο). Όσοι έμειναν με άγνωστο δίνουν διαφορετική απάντηση: πρώτα η οικονομική στήριξη (27%) και μετά οι νέες γνωριμίες (22%), που στο σύνολο των ερωτηθέντων βρίσκονται στην τελευταία θέση με 5%. Η συντροφιά πέφτει στο 15%.

Το πραγματικό ερώτημα: ποιος πλένει τα πιάτα

Στο τι θέλουν να έχουν κοινό με έναν συγκάτοικο (ερώτηση πολλαπλών επιλογών), το 63% βάζει πρώτη την αντιμετώπιση των δουλειών του σπιτιού, ποσοστό που φτάνει το 70% σε όσους έχουν μείνει με άγνωστο. Ακολουθούν οι συνήθειες όπως κάπνισμα και αλκοόλ (38%, και 56% σε όσους έχουν μείνει με άγνωστο). Αντίθετα, οι κοινοί γνωστοί πέφτουν από 11% σε μόλις 3% και η οικογενειακή κατάσταση από 15% σε 5%. Η καθαριότητα και οι δουλειές του σπιτιού είναι επίσης η δεύτερη πιο συχνή ανησυχία στις ελεύθερες απαντήσεις, μετά τον «φόβο του αγνώστου».

Οι γυναίκες: η μεγαλύτερη ανάγκη, το υψηλότερο εμπόδιο

Οι γυναίκες είναι ταυτόχρονα η ομάδα με τη μεγαλύτερη δυσκολία να νοικιάσει μόνη της σπίτι και η πιο επιφυλακτική απέναντι στη συγκατοίκηση με άγνωστο: το 58% των γυναικών δηλώνει ότι δεν θα ένιωθε «καθόλου» άνετα, έναντι 42% των ανδρών. Η μεγαλύτερη ανάγκη και το υψηλότερο εμπόδιο συναντώνται στους ίδιους ανθρώπους.

Το 64% πιστεύει ότι η ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν τα 30

Η έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι το 72% των Ελλήνων θεωρεί πως οι νέοι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να διαχειριστούν ανεξάρτητα τα οικονομικά τους.

Παρόλο που επιδιώκουν να καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδα διαβίωσής τους και να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία, το 64% των Ελλήνων πιστεύει ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Όταν ρωτήθηκαν σε ποιους τομείς οικονομικής διαχείρισης οι νέοι χρειάζονται περισσότερη προετοιμασία, οι Έλληνες ανέφεραν κυρίως τον οικονομικό προγραμματισμό για το μέλλον (26%), τη διαχείριση λογαριασμών και μηνιαίων εξόδων (18%) και την αποφυγή παρορμητικών αγορών (14%). Η έλλειψη υγιών οικονομικών συνηθειών από νεαρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες, καθώς ο πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος ζωής και τα καθημερινά έξοδα ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους προσωπικούς προϋπολογισμούς. Το 26% των Ελλήνων ανέφερε ότι έχει ξεμείνει από χρήματα πριν από την επόμενη μισθοδοσία, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν διέθετε αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες.

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