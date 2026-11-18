Κρύος ιδρώτας για να κλείσουν τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό για τους ευρωπαίους ηγέτες που ακόμα είναι μακριά από συμφωνία. Οι δύο πολεμικές εστίες, Ουκρανία και Ιράν εξακολουθούν και ζορίζουν τις κοινωνίες, όμως οι ηγεσίες πρέπει να πάρουν άμεσα απόφαση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό ’28-’34 και σίγουρα πριν τις γαλλικές εκλογές. Θα προηγηθούν οι ισπανικές τέλος του μήνα, όμως άλλο το ειδικό βάρος του γαλλογερμανικού άξονα. Σήμερα και αύριο έχει Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ξανά το επόμενο ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο). Την Παρασκευή στις 20, ο Αντόνιο Κόστα

θα κάνει μια ασυνήθιστη κίνηση: θα παρουσιάσει τους υπουργούς μια αντιπρόταση επί του επόμενου ΠΔΠ (μέχρι στιγμής υπήρξε η αρχική πρόταση της Ούρσουλα, και η κάπως βελτιωμένη της ιρλανδικής προεδρίας). Δεν είναι συνηθισμένο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρουσιάζει δική του πρόταση. Στην προηγούμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο, ο Κόστα έπιασε έναν-έναν τους ηγέτες της ΕΕ. Η επόμενη έκτακτη Σύνοδος είναι την άλλη βδομάδα 26-27, ενώ υπάρχει και στα μέσα Δεκεμβρίου η τελευταία της Ιρλανδικής Προεδρίας. Την άλλη εβδομάδα προβλέπεται να πέσει πολύ ξύλο καθώς οι βόρειοι πλούσιοι δεν θέλουν προϋπολογισμό 1,6 τρις ευρώ, γιατί δίνουν το 40%. Τα λεφτά τα παίρνει κυρίως ο νότος και οι ανατολικές. Εμείς είμαστε στο νότο θυμίζω.

Με Χριστοδουλίδη

Εκεί που είναι και η Κύπρος, στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου. Ο άξονας Κυριάκου-Χριστοδουλίδη είναι ισχυρός, και οι ομαλές εξελίξεις σε ότι αφορά τους χειρισμούς στο περίφημο ηλεκτρικό καλώδιο δίνουν αισιοδοξία. Ήρθε το βράδυ και η Αιγυπτιακή αντίδραση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στον ΟΗΕ κι έδεσε καλύτερα το γλυκό.

Στον δρόμο

Πίσω του άφησε τους συνήθεις καυγάδες για το Πολυτεχνείο, ενώ η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα παρατράγουδα. Φέτος κατέβηκαν στο δρόμο πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Εκτός από τον ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα, και την Ζωή, εκεί ήταν ο Αλέξης της ΕΛΑΣ

μαζί με την Ιωάννα Λαλιώτου και πολλά ακόμα νέα στελέχη.

Το παρόν στην πορεία έδωσε πλαισιωμένος από αρκετούς βουλευτές και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όμως την καλύτερη φωτογραφία, πέτυχε ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Μόνος του να καταθέτει στεφάνι στο Πολυτεχνείο.

Κανονικά θα έπρεπε να του καταθέσει στεφάνι ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς εξαιτίας του αντάρτικου που έκανε ο Χάρης, το κόμμα έχει εδώ και μήνες τώρα να προτάσσει, «την συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία» ως γραμμή Μαζινό απέναντι στις κρούσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για μετεκλογική συνεργασία. Κι αν συνεχίσει το πολιτικό σκηνικό όπως είναι σήμερα μέχρι τις κάλπες

η αριθμητική δείχνει από μόνη της τις πιθανές συνεργασίες για σχηματισμό κυβέρνησης.

Του χρωστάει πολλά ο Ανδρουλάκης, καθώς αν δεν επέμενε να το βάλει σε ψηφοφορία στο Συνέδριο ο Χάρης, το ΠΑΣΟΚ θα κατέληγε α) να κάνει ένα Συνέδριο που δεν θα είχε αφήσει τίποτα πίσω του, και β) τα στελέχη δεν θα είχαν και πολλά να λένε γιατί δεν θα συνεργαστούν με τη ΝΔ, ενώ μια χαρά είχαν συνεργαστεί το ’12-’14. Ενώ τώρα ξεμπερδεύουν με ένα «είναι συνεδριακή απόφαση».

Πίσω στα παλιά

Ο άνεμος όμως έχει κάπως πέσει και στην Αμαλίας όπου η μακρά προεκλογική περίοδος δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ιώσεις που περνούν γενικώς οι κομματικοί οργανισμοί. Η απόφαση Τσίπρα για ιδρυτικό συνέδριο τον Φλεβάρη θα δώσει σκελετό στο κόμμα , εκλεγμένα όργανα και πιθανόν να προκύψουν και παλιού τύπου ομαδοποιήσεις, από αυτές που σιχαίνονται όσοι βλέπουν με ελπίδα τον Αλέξη, και πολύ πιθανόν να έχει σιχαθεί και ο ίδιος ο Αλέξης από παλαιότερες εμπειρίες. Η ανάγκη για δημόσια παρουσία φέρνει επίσης στο προσκήνιο στελέχη απ’ τα παλιά, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης με ρόλο στην επικοινωνία.

Η μάχη

Παλαιών-νέων θα είναι αδυσώπητη στους κόλπους της ΕΛΑΣ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον δυτικό τομέα, όπου τρεις πολύ δυναμικές κυρίες θα κυνηγήσουν τον σταυρό, ενώ η προσθήκη ενός δημοφιλούς αθλητή εκτοξεύει την ένταση. Άννα Παπαδοπούλου

και Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πασοκικές μεταγραφές, έχουν απέναντι την Έφη Αχτσιόγλου, και προσφάτως και τον Άγγελο Κορωνιά. Επίσης στα δυτικά βουίζει ο τόπος ότι ετοιμάζεται να κατέβει με τον Αλέξη και ποδοσφαιριστής. Η μάχη θα είναι πολύ μεγάλη, ακόμα κι αν βγάλει τρεις έδρες.

Νισάφι

Δεν είπε ακριβώς έτσι ο Γιώργος Σακελλίων, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης του ΠΑΣΟΚ -εκτός από την ΚΠΕ-, αλλά αυτό εννοούσε με τη νυχτερινή ανάρτηση στα σόσιαλ με αφορμή την είσοδο της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα.

«Η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της» σημειώνει το στέλεχος που στα εσωκομματικά στήριξε την Διαμαντοπούλου. «Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Όχι μόνο σε ό,τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας».

Καλά ξεμπερδέματα

Σας φιλώ

Η Πυθία