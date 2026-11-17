Snapshot Οι αγρότες στην Απουλία εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια λόγω της καταστροφής εκατομμυρίων ελαιόδεντρων από το βακτήριο Xylella fastidiosa και στρέφονται στην καλλιέργεια αβοκάντο.

Από το 2013, το βακτήριο έχει καταστρέψει το ένα τρίτο των ελαιόδεντρων της περιοχής, προκαλώντας οικονομικές απώλειες άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η καλλιέργεια αβοκάντο απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη υποβαθμισμένη υδρολογική κατάσταση της περιοχής λόγω ξηρασίας και πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Η εξάπλωση της Xylella fastidiosa απειλεί όχι μόνο την Ιταλία αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες, επηρεάζοντας σημαντικές γεωργικές καλλιέργειες όπως αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή και αμπέλια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρά μέτρα επιτήρησης και εκρίζωσης για τον έλεγχο της Xylella, αλλά η πρόληψη δεν αποκαθιστά τις κατεστραμμένες εκτάσεις, οδηγώντας σε αλλαγή των καλλιεργειών. Snapshot powered by AI

Hass, Bacon και Fuerte είναι τα νέα, εξωτικά ονόματα που κυριαρχούν στην ύπαιθρο του Σαλέντο της Ιταλίας. Στην περιοχή μεταξύ της Καλημέρας (Calimera) και του Βέρνολε της ιταλικής επαρχίας Λέτσε, οι συγκεκριμένες ποικιλίες αβοκάντο ωριμάζουν και είναι έτοιμες για συγκομιδή στα μέσα Νοεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια γεωργική ιδιορρυθμία, αλλά σανίδα σωτηρίας για τους αγρότες της Απουλίας. Από το 2013, όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά το βακτήριο Xylella fastidiosa, το ένα τρίτο των 60 εκατομμυρίων ελαιόδεντρων της περιοχής καταστράφηκε. Κάποτε, η συγκεκριμένη γη παρήγαγε σχεδόν το μισό ελαιόλαδο της Ιταλίας, φιλοξενώντας δέντρα ηλικίας αιώνων.

Πλέον όμως οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σταμάτησαν την παραγωγή, τα ελαιοτριβεία χρεοκόπησαν και οι τουρίστες εγκατέλειψαν την περιοχή. Χωρίς γνωστή θεραπεία, το βακτήριο έχει ήδη προκαλέσει ζημιές ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η στροφή στα αβοκάντο δεν συνιστά εύκολη λύση. Απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες αγγίζουν τα 220 λίτρα ημερησίως για ένα ενήλικο δέντρο κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που καταρρίπτουν ρεκόρ θερμοκρασιών στην Ιταλία, την ίδια στιγμή που η περιοχή παλεύει με την ξηρασία και την πίεση που ασκείται στον υδροφόρο ορίζοντα. Στο αγρόκτημα Τομάζι, όπου τα πρώτα φυτά μπήκαν στο χώμα το 2017, το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, κάθε δέντρο παράγει μεταξύ 70 και 100 καρπών, αποδίδοντας περίπου 10 κουιντάλια ανά εκτάριο. Τον περασμένο Απρίλιο φυτεύτηκαν άλλα 700 δέντρα.

Μια απειλή για ολόκληρη τη Μεσόγειο

Η ιστορία του αβοκάντο στο Σαλέντο ξεκινά από τα χαμένα ελαιόδεντρα. Τον Οκτώβριο του 2013, η Xylella fastidiosa εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο βακτήριο αποικίζει το ξύλωμα, τον ιστό μέσω του οποίου κυκλοφορεί το νερό και τα θρεπτικά συστατικά, αλλοιώνοντας τη λειτουργία του φυτού. Στις ελιές προκαλεί ταχεία ξήρανση και τον θάνατο του δέντρου. Έκτοτε, η ασθένεια έχει αναδιαμορφώσει τεράστιες εκτάσεις του αγροτικού τοπίου της Απουλίας. Δεν παρέμεινε περιορισμένη στην Ιταλία, καθώς εντοπίστηκε στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι καλλιέργειες που πλήττονται εκτείνονται σε αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή, αμπέλια και ορισμένα καλλωπιστικά φυτά.

Η κλίμακα του προβλήματος επιβεβαιώνεται από την επιστημονική έρευνα. Στην τελευταία ενημέρωση της βάσης δεδομένων φυτών-ξενιστών, η οποία δημοσιεύτηκε το 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εντόπισε τη Xylella σε 727 είδη φυτών. Η ικανότητά της να προκαλεί ασθένειες εξαρτάται από τον συνδυασμό της βακτηριακής ποικιλίας, του φυτού-ξενιστή και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Το 2026 έφερε περισσότερα άσχημα νέα. Στην Ταουριανόβα της επαρχίας Ρέτζιο Καλάμπρια, επτά ελαιόδεντρα βρέθηκαν θετικά στο υποείδος pauca. Πρόκειται για το πρώτο ξέσπασμα στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στην Μπαζιλικάτα, το υποείδος multiplex εντοπίστηκε σε μια αμυγδαλιά στην περιοχή της Ματέρα. Άμεσα εφαρμόστηκαν έκτακτα φυτοϋγειονομικά μέτρα και επιχειρήσεις εκρίζωσης. Η εξάπλωση του βακτηρίου καθιστά την επιτήρηση ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

Ελιές που έχουν προσβληθεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa στο Σαλέντο της Ιταλίας

Δισεκατομμύρια ευρώ στον αέρα

Μια ανεξέλεγκτη επιδημία της Xylella θα μπορούσε να κοστίσει δισεκατομμύρια. Αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC), σε συνεργασία με την EFSA, επιβεβαίωσε το βακτήριο ως μία από τις κύριες απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα σενάριο μεγάλης κλίμακας εξάπλωσης, οι ετήσιες απώλειες παραγωγής θα μπορούσαν να φτάσουν τα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ, θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερες από 540.000 θέσεις εργασίας. Το νούμερο αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα γιατί η Xylella ξεπερνά τα στενά όρια της Απουλίας. Η ελαιοκαλλιέργεια, η παραγωγή αμυγδάλων, τα εσπεριδοειδή και η αμπελουργία συνιστούν βασικές οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε συγκεκριμένους κανόνες. Η Xylella ταξινομείται ως οργανισμός καραντίνας, με αυστηρά πρωτόκολλα για την επιτήρηση και την απομάκρυνση των μολυσμένων φυτών. Όταν το βακτήριο εντοπίζεται σε νέα περιοχή, ο κανόνας είναι η εξάλειψη. Καθορίζονται μολυσμένες περιοχές και ζώνες προστασίας. Όπου η ασθένεια έχει εδραιωθεί ευρέως, όπως στην Απουλία, εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού. Κι όμως, η πρόληψη δεν φέρνει πίσω τα χαμένα ελαιόδεντρα, οδηγώντας τους αγρότες στην αναζήτηση νέων καλλιεργειών.

Για τους αγρότες που έχασαν την ελαιοκομική τους κληρονομιά, η διαφοροποίηση σημαίνει ότι δεν εγκαταλείπουν τη γη τους. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, στις πληγείσες περιοχές της Απουλίας υπάρχουν 23.885 εκτάρια ελαιώνων δυνητικά κατάλληλα για την καλλιέργεια αβοκάντο. Εκτιμάται πως οι εκτάσεις που αφιερώνονται σε τροπικές καλλιέργειες φτάνουν ήδη τα 4.000 εκτάρια. Η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει τις συνθήκες, δημιουργώντας ευκαιρίες για είδη όπως το αβοκάντο, το μάνγκο και η παπάγια.

Τα κλιματικά δεδομένα δείχνουν την ταχύτητα της αλλαγής. Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων ERA5-Land του Copernicus από την Coldiretti Puglia, τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 η θερμοκρασιακή ανωμαλία στην Ιταλία έφτασε τους +2,11 βαθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή στην εθνική σειρά δεδομένων.

Οι προκλήσεις της άρδευσης

Το αβοκάντο είναι ένα υποτροπικό είδος που χρειάζεται πολύ νερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ελαιόδεντρα, αντίθετα, αντέχουν παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας. Το ριζικό σύστημα του αβοκάντο συγκεντρώνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, καθιστώντας το φυτό εξαρτημένο από τη διαθέσιμη υγρασία. Σύμφωνα με το Water Footprint Network, η παραγωγή ενός κιλού αβοκάντο απαιτεί κατά μέσο όρο 1.981 λίτρα νερού. Το αβοκάντο είναι επίσης ευαίσθητο στην αλατότητα του νερού και στα εδάφη με κακή αποστράγγιση. Αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργούν εμπόδια σε μια περιοχή όπου η διείσδυση θαλασσινού νερού αποτελεί τεκμηριωμένο κίνδυνο.

Η Απουλία τερμάτισε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την έλλειψη νερού στις 30 Ιουνίου 2026. Το τέλος της έκτακτης ανάγκης δεν έλυσε το πρόβλημα. Δεδομένα από το παρατηρητήριο ANBI στις αρχές Οκτωβρίου έδειξαν ότι οι τέσσερις τεχνητοί ταμιευτήρες στην περιοχή της Καπιτανάτα περιείχαν 98,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή λιγότερο από το 30% της χωρητικότητάς τους. Στο Σαλέντο, ο γεωργικός εφοδιασμός εξαρτάται από τους υπόγειους πόρους, με τις έρευνες της Ispra να τεκμηριώνουν την πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Η επέκταση των καλλιεργειών θα αυξήσει την πίεση στα πηγάδια, επηρεάζοντας το μέλλον της μεσογειακής γεωργίας. Τα δέντρα αβοκάντο χρειάζονται χρόνια για να αποδώσουν καρπούς, απαιτούν ειδικές επενδύσεις και παραμένουν εκτεθειμένα στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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