Ηράκλειο: Ζημιές σε ελαιόδεντρα και αμπέλια από την έντονη χαλαζόπτωση

Snapshot Η έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο προκάλεσε σοβαρές ζημιές αμπέλια και ελαιόδεντρα σε περιοχές όπως Προφήτης Ηλίας, Κυπαρίσσι, Δαφνές και Βενεράτο.

Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η καταστροφή στις καλλιέργειες είναι πιθανόν ολοκληρωτική λόγω των πληγών στους τρυφερούς βλαστούς.

Η έντονη νεροποντή προκάλεσε πτώση πάνω από 100 χιλιοστά νερού μέσα σε μία ώρα σε ορισμένες περιοχές.

Οι αμπελουργοί αναμένουν να εκτιμήσουν το πλήρες μέγεθος των ζημιών τις επόμενες μέρες, καθώς τα πληγωμένα φυτά ενδέχεται να σαπίσουν. Snapshot powered by AI

«Βομβαρδισμένο» τοπίο θυμίζουν αμπέλια στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, μετά την έντονη χαλαζόπτωση που επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε περιοχές όπως ο Προφήτης Ηλίας, το Κυπαρίσσι, οι Δαφνές και το Βενεράτο, όσα από τα κοτσάνια δεν έπεσαν κατάχαμα κι έμειναν στη θέση τους, γέμισαν πληγές… και τα επόμενα 24ωρα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, η οποία – εκτιμάται από παραγωγούς- προμηνύεται ολοκληρωτική!

Απ' τις άγριες διαθέσεις του καιρού δεν γλίτωσαν ούτε ελαιόδεντρα...

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η νεροποντή ήταν τόσο σφοδρή κατά τόπους που όπως υπολογίζεται μέσα σε μία ώρα έπεσαν πάνω από 100 χιλιοστά νερό!

«Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» από την πλευρά του ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης, αμπελουργός και εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για τα θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

«Το μέγεθος των ζημιών θα φανεί από Δευτέρα. Το χαλάζι έκανε ζημιές στους τρυφερούς βλαστούς, με αποτέλεσμα να θεωρείται βέβαιο ότι όλες αυτές οι καλλιέργειες θα σαπίσουν», εξήγησε.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης