Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Σε τραγωδία… εξελίχθηκε το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης, ένας άνθρωπος του μόχθου και της βιοπάλης. Η μοίρα όμως του επεφύλασσε άσχημο παιχνίδι καθώς η διαδρομή του προς τη δουλειά έμελλε να είναι η τελευταία, μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία του Πύργου.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί όταν φορτηγό, που επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό, παρέσυρε τον ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.