Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, στη νοτιοδυτική Τουρκία, Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε στο πόδι σε ένοπλη επίθεση.

Ο δήμαρχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ένοπλη επίθεση που δέχθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε στο πόδι όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε έξω από το σπίτι του, στη συνοικία Ακαρτζά.

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırganın, yüzünde maske ile Karaca’nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi.… pic.twitter.com/j4uflxSqxD — SuperHaber (@superhaber) May 23, 2026

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου που διέφυγε μετά την επίθεση.