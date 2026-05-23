Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι
Ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού άνοιξε πυρ έξω από σπίτι του στη συνοικία Ακαρτζά, απέναντι από τη Ρόδο
Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, στη νοτιοδυτική Τουρκία, Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε στο πόδι σε ένοπλη επίθεση.
Ο δήμαρχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ένοπλη επίθεση που δέχθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε στο πόδι όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε έξω από το σπίτι του, στη συνοικία Ακαρτζά.
Μετά την επίθεση, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου που διέφυγε μετά την επίθεση.
