Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

Snapshot Ο 50χρονος Μανώλης εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του στα Μάλια.

Βρέθηκε απαγχονισμένος σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, με τα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία.

Είχε εξαφανιστεί από τις 14 Μαΐου χωρίς να πάρει το κινητό του τηλέφωνο.

Την ημέρα της εξαφάνισης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές την επόμενη ημέρα και είχε εκδοθεί Silver Alert για τον εντοπισμό του. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης του 50χρονου Μανώλη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί στις 14 Μαΐου.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (23/5) σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 50χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε σημείο με πολύ πυκνή βλάστηση. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως ο Μανώλης έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, στα Μάλια, στις 14 Μαΐου, χωρίς να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. Το απόγευμα της εξαφάνισης του φέρεται να εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια, σε ΑΤΜ. Επιστρέφει στο σπίτι του και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου να ψάχνουν επισταμένως κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 50χρονο είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής.

Διαβάστε επίσης