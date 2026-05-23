Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

Λίγα λεπτά έντονης βροχόπτωσης ήταν αρκετά για να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων του Τσούτσουρα και να προκαλέσουν την αγανάκτησή τους.

Η δυνατή μπόρα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές, ειδικά στο ρέμα που χωρίζει τους δύο Δήμους, Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών – Αστερουσίων, οι οποίοι «μοιράζονται» διοικητικά το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, το ρέμα ανυψώθηκε, κατά 70 εκατοστά, από τα μπάζα, με συνέπεια λόγω της έντονης νεροποντής να μην υπάρχει έξοδος διαφυγής από το σημείο.

«Εδώ και καιρό έχουμε ζητήσει την παρέμβαση της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η ευθύνη και δεν έγινε το παραμικρό», σημείωσαν.

Την ίδια στιγμή, σφοδρή νεροποντή έπληξε και το Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, όπως κι άλλες περιοχές της Κρήτης.

Πηγή: cretalive.gr

