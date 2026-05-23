O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

Πιθανότατα ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει τελική απόφαση έως την Κυριακή για το αν θα επανεκκινηθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, αναφέρει το AXIOS

Δημήτρης Μάνωλης

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή
President Donald Trump speaks at Rockland Community College, Friday, May 22, 2026, in Suffern, N.Y. (AP Photo/Alex Brandon)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι βρίσκεται «50-50» σχετικά με το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ή αν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο μιας συμφωνίας όσο και νέων επιθέσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του μέσα στην ημέρα για να εξετάσει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και ότι πιθανότατα θα λάβει τελική απόφαση έως την Κυριακή για το αν θα επανεκκινηθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση ως «50-50» μεταξύ μιας «καλής συμφωνίας» και μιας επιλογής για «σκληρό πλήγμα» κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και τα δύο σενάρια παραμένουν στο τραπέζι.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος Τζ. Βανς.

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην παράταση της εκεχειρίας τους κατά εξήντα ημέρες, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι μεσολαβητές. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γράφουν οι FT.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια «προσέγγιση» προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ


Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει "καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (...) που θα αποτελείται από 14 σημεία".

«Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

Ρούμπιο: Μικρή πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ακόμη μιλάμε, υπάρχει δουλειά που γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε μέσα στις επόμενες μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι επιστήμονες «δείχνουν» τον Σαρωνικό, όλα τα σενάρια - Ειδικοί μιλάνε στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ