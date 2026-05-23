Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Την επιστροφή στη χώρα μας των δύο Ελλήνων, που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη και δικάστηκαν στην Τουρκία, μετά την ανάρτηση σημαίας στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, μέσα στις επόμενες μέρες ανακοίνωσε το Σάββατο (23/5) υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως είπε ο υφυπουργός οι δύο Έλληνες θα επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην Τουρκία.

«Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, πιθανώς στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης, μετά την απόφαση του 17ου μονομελούς πλημμελειοδικείου Κωνσταντινούπολης, που τους έκρινε ένοχους, καταδικάζοντάς τους σε 10μηνη φυλάκιση με 5ετή αναστολή» είπε μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ακόμη ότι όλο αυτό το διάστημα οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξή της υπόθεσης μέχρι το αίσιο τέλος.

Υπενθυνμίζεται ότι οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν από τις τουρκικές Αρχές καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αγία Σοφία άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Αφού έμειναν προφυλακιστέοι για ένα και πλέον μήνα στη συνέχεια δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή, κρίνοντάς τους ένοχους στο πλαίσιο της κατηγορίας περί «υποκίνησης μίσους – εχθρότητας και προσβολής του κοινού».

