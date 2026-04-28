ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας Μαρκ Λιντς δηλώνει ότι θα επιδιώξει την επιστροφή της Αγίας Σοφίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, το 2020, ως «μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του Χριστιανισμού», υποστηρίζοντας ότι «ανήκει στους Χριστιανούς και θα πρέπει να επιστραφεί».

Ο Λιντς αναφέρει ότι, εφόσον εκλεγεί γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Νότια Καρολίνα, θα καταθέσει νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Νόμος για την Επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην Εκκλησία» («Return the Hagia Sophia to the Church Act»), το οποίο θα προβλέπει την απαγόρευση όλων των εισαγωγών από την Τουρκία έως ότου η κυριότητα της Αγίας Σοφίας αποδοθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν προϊόντα αξίας 17,52 δισ. δολαρίων από την Τουρκία το 2025 και εκτιμά ότι η οικονομική πίεση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα καλέσει εκπροσώπους όλων των χριστιανικών δογμάτων (Ορθοδόξων, Καθολικών και Προτεσταντών) στο Καπιτώλιο κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου, με στόχο την άσκηση πίεσης προς το Κογκρέσο.

Τέλος, επισημαίνει ότι προτεραιότητά του θα είναι «η αποτροπή της μετατροπής χριστιανικών ναών σε μουσουλμανικούς χώρους λατρείας», τόσο διεθνώς όσο και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Mark Lynch θα είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Νότια Καρολίνα. Την έδρα μέχρι σήμερα κατέχει ο Lindsey Graham,

Η ανάρτηση του Μαρκ Λιντς

«Κατά την περίοδο ευθύνης του Lindsey Graham, ο διάσημος χριστιανικός καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας παραδόθηκε στους Μουσουλμάνους το έτος 2020 εκ μέρους του ΟΗΕ. Αντί να παλέψει ενάντια στην παράδοση της Αγίας Σοφίας στους Μουσουλμάνους, ο Lindsey Graham σιώπησε.

Δεν απείλησε καν τον ΟΗΕ ούτε χρησιμοποίησε καμία από τις πολιτικές του εξουσίες ενάντια στην Τουρκία για να σταματήσει την κλοπή!

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του Χριστιανισμού. Ο καθεδρικός ναός ανήκει στους Χριστιανούς και θα επιστραφεί, υπό την δική μου ευθύνη, στους Χριστιανούς υπό την ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν εμπορεύματα αξίας 17,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Τουρκία το 2025. Μόλις γίνω ο νέος Αμερικανός Γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, θα εισαγάγω νομοσχέδιο που θα απαγορεύει όλες τις εισαγωγές από την Τουρκία μέχρι να επιστραφεί η Αγία Σοφία στους Χριστιανούς.

Το νομοσχέδιο που θα εισαγάγω θα έχει τίτλο Ο Νόμος για την Επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην Εκκλησία. Θα προσκαλέσω όλους τους χριστιανούς κληρικούς (Ορθόδοξους, Καθολικούς και Προτεστάντες) στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου για να πιέσουν το Κογκρέσο να το εγκρίνει, ώστε να απαγορευτούν όλες οι εισαγωγές από την Τουρκία (πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως) μέχρι να παραδοθεί η ιδιοκτησία της Αγίας Σοφίας στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όταν βρεθώ στη Γερουσία των ΗΠΑ, θα παλέψω για να σταματήσω την κατάληψη χριστιανικών εκκλησιών από το Ισλάμ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Under Lindsey Graham’s watch, the famous Christian cathedral Hagia Sophia, was turned over to the Muslims in the year 2020 on behalf of the United Nations. Instead of fighting against the handover of the Hagia Sophia to the Muslims, Lindsey Graham was silent. He didn’t even… pic.twitter.com/DX5HlKTMAo — Mark Lynch for U.S. Senate (@MarkLynchSC) April 26, 2026

