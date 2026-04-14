Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

Δύο άτομα, ηλικίας 42 και 35 χρονών, ξετύλιξαν ελληνική σημαία, η οποία έφερε σταυρό στη μέση της, εντός της Αγίας Σοφιάς, καταγράφοντας την ενέργειά τους σε βίντεο.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, στις 15:20, στην Αγία Σοφία και το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Αμέσως μετά, κατά πληροφορίες, η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων και τους συνέλαβε σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν, στη συνοικία Μπαλάτ του δήμου Φατίχ.

Μετά την προσαγωγή τους και την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και, στις 11 Απριλίου, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής του κοινού», σύμφωνα με το τουρκικό νομικό πλαίσιο.

Η Αγία Σοφία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, ενώ η μετατροπή της σε τζαμί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα της Τουρκάλας τραγουδίστριας που υμνούσε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

