Βραζιλία: Εντυπωσιακό νέφος Arcus «σκέπασε» παραλία - Πώς δημιουργήθηκε

Snapshot Στη Βραζιλία, ένα τεράστιο νέφος τύπου Arcus κάλυψε την παραλία στη Ριιέρα ντε Σάο Λρένσο προκαλώντας έντονη ανησυχία και εντυπωσιακές εικόνες.

Το νέφος Arcus δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες σπρώχνουν θερμό και υγρό αέρα προς τα πάνω, σχηματίζοντας ένα γρήγορα κινούμενο «τείχος» νεφών.

Μετά την εμφάνιση του νέφους, οι άνεμοι έφτασαν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα και παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός στις ακτές του Σάο Πάολο.

Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με ακραία καιρικά γεγονότα όπως τσουνάμι ή ανεμοστρόβιλους, αν και είναι συνηθισμένο σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε για την ένταση και την καθαρότητα του φαινομένου, υπογραμμίζοντας την ταχεία μεταβολή του καιρού σε παράκτιες ζώνες.

Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Βραζιλία, όταν ένα τεράστιο νέφος τύπου Arcus κάλυψε τον ουρανό πάνω από παραθαλάσσια περιοχή της πολιτείας Σάο Πάολο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το «τείχος» νεφών που πλησίασε την ακτή

Το φαινόμενο σημειώθηκε στη Ριβιέρα ντε Σάο Λουρένσο, στην περιοχή Μπερτιόγκα, όπου ένα χαμηλό και πυκνό σύννεφο κινήθηκε από τη θάλασσα προς την ακτή, θυμίζοντας ένα κύμα που προχωρά οριζόντια. Μέσα σε λίγα λεπτά, το νέφος κάλυψε την παραλία, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους.

Un impactante fenómeno de “nube rodante”, con apariencia de un tsunami en el cielo, sorprendió a bañistas en la Riviera de São Lourenço, en Brasil. ?☁️



Este tipo de formación, conocida como nube arcus, se genera cuando una masa de aire frío avanza rápidamente y empuja el aire… pic.twitter.com/eBBk0ePR45 — POSTA CDMX (@POSTACDMX) May 6, 2026

Πώς δημιουργείται το νέφος Arcus

Σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις, πρόκειται για ένα νέφος τόξου (Arcus), που συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες. Δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται κάτω από θερμό και υγρό αέρα, ωθώντας τον προς τα πάνω και σχηματίζοντας μια πυκνή ζώνη νεφών. Έτσι προκύπτει ένα «τείχος» που κινείται γρήγορα και συχνά συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους.

Un impresionante nube rodante avanzó como ola gigante sobre la Riviera de São Lourenço en Bertioga, litoral de São Paulo

Λίγο μετά την εμφάνιση του φαινομένου, οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή των ακτών του Σάο Πάολο επιδεινώθηκαν αισθητά. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν περίπου τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ παρατηρήθηκε και έντονος κυματισμός.

Εντυπωσιακό αλλά όχι ακραίο φαινόμενο

Παρά τη δραματική εικόνα του, το νέφος Arcus δεν σχετίζεται με ακραία φαινόμενα όπως τσουνάμι ή ανεμοστρόβιλους. Τέτοιες νεφώσεις είναι σχετικά συχνές σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου οι θερμοκρασιακές αντιθέσεις είναι έντονες.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχώρισε λόγω της καθαρότητας και της έντασης με την οποία καταγράφηκε, αποτελώντας μια χαρακτηριστική υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές.

