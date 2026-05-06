Βραζιλία: Εντυπωσιακό νέφος Arcus «σκέπασε» παραλία - Πώς δημιουργήθηκε

Ένα «τείχος» νεφών κάλυψε την ακτή μέσα σε λίγα λεπτά, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και έντονη επιδείνωση του καιρού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βραζιλία: Εντυπωσιακό νέφος Arcus «σκέπασε» παραλία - Πώς δημιουργήθηκε

Το νέφος Arcus που σκέπασε την παραθαλάσσια περιοχή της πολιτείας Σάο Πάολο

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Βραζιλία, ένα τεράστιο νέφος τύπου Arcus κάλυψε την παραλία στη Ριιέρα ντε Σάο Λρένσο προκαλώντας έντονη ανησυχία και εντυπωσιακές εικόνες.
  • Το νέφος Arcus δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες σπρώχνουν θερμό και υγρό αέρα προς τα πάνω, σχηματίζοντας ένα γρήγορα κινούμενο «τείχος» νεφών.
  • Μετά την εμφάνιση του νέφους, οι άνεμοι έφτασαν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα και παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός στις ακτές του Σάο Πάολο.
  • Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με ακραία καιρικά γεγονότα όπως τσουνάμι ή ανεμοστρόβιλους, αν και είναι συνηθισμένο σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.
  • Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε για την ένταση και την καθαρότητα του φαινομένου, υπογραμμίζοντας την ταχεία μεταβολή του καιρού σε παράκτιες ζώνες.
Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Βραζιλία, όταν ένα τεράστιο νέφος τύπου Arcus κάλυψε τον ουρανό πάνω από παραθαλάσσια περιοχή της πολιτείας Σάο Πάολο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το «τείχος» νεφών που πλησίασε την ακτή

Το φαινόμενο σημειώθηκε στη Ριβιέρα ντε Σάο Λουρένσο, στην περιοχή Μπερτιόγκα, όπου ένα χαμηλό και πυκνό σύννεφο κινήθηκε από τη θάλασσα προς την ακτή, θυμίζοντας ένα κύμα που προχωρά οριζόντια. Μέσα σε λίγα λεπτά, το νέφος κάλυψε την παραλία, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους.

Πώς δημιουργείται το νέφος Arcus

Σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις, πρόκειται για ένα νέφος τόξου (Arcus), που συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες. Δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται κάτω από θερμό και υγρό αέρα, ωθώντας τον προς τα πάνω και σχηματίζοντας μια πυκνή ζώνη νεφών. Έτσι προκύπτει ένα «τείχος» που κινείται γρήγορα και συχνά συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους.

Λίγο μετά την εμφάνιση του φαινομένου, οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή των ακτών του Σάο Πάολο επιδεινώθηκαν αισθητά. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν περίπου τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ παρατηρήθηκε και έντονος κυματισμός.

Εντυπωσιακό αλλά όχι ακραίο φαινόμενο

Παρά τη δραματική εικόνα του, το νέφος Arcus δεν σχετίζεται με ακραία φαινόμενα όπως τσουνάμι ή ανεμοστρόβιλους. Τέτοιες νεφώσεις είναι σχετικά συχνές σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου οι θερμοκρασιακές αντιθέσεις είναι έντονες.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχώρισε λόγω της καθαρότητας και της έντασης με την οποία καταγράφηκε, αποτελώντας μια χαρακτηριστική υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε σε κοριτσάκι ότι είναι κοντό για να παίξει...βόλεϊ - Το viral βίντεο με τη συμβουλή του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Τσώχος: Όταν έκλαψε στον «αέρα» της μετάδοσης ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΚ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Δικό του «όρκο» διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας - Αρνήθηκε την «πίστη στο Σύνταγμα» - Τι είπε για μετανάστες και εργαζόμενους

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη - Tουλάχιστον 11 οι νεκροί - Βίντεο

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα – Τα επόμενα βήματα

12:13ANNOUNCEMENTS

«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημοτικών κτηρίων, αποτελούν μέρος της κοινής προσπάθειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί από Κίνα: Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» με τις ΗΠΑ

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες - 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με θύματα ανήλικους χρήστες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου – Φωνάζουν συνθήματα για την Παιδεία

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει από το 2024 - Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φονικού που άπαντες απέτυχαν να αποτρέψουν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος στη Συγγρού – Έτρεχε με 72 χλμ/ώρα σε ηλεκτρικό πατίνι

11:06ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα – Πού κολυμπούν αυτήν την περίοδο [χάρτης]

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κίνα: Αποστεωμένη τίγρης τρεκλίζει και προσπαθεί να περπατήσει λόγω υποσιτισμού

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ