Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

Σε λακκούβα στο κέντρο της πόλης στο Ηράκλειο, έπεσε μια 40χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά τον τραυματισμό της, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό κέντρο, με τους γιατρούς να εκφράζουν ανησυχία από την εικόνα του τραύματος και για τον λόγο αυτό της συνέστησαν άμεση μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ, που εφημέρευε.

Όπως ανέφερε η παθούσα, βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε μεγάλη ποσότητα αίματος, ενώ το παντελόνι που φορούσε είχε γίνει κατακόκκινο από την αιμορραγία. Η ίδια αποδίδει το συμβάν σε κακοτεχνία του δρόμου.

Σύμφωνα με όσα της είπαν οι γιατροί, έχει προκληθεί φλεγμονή και αιμάτωμα, ενώ λαμβάνει αντιβιώσεις και η πορεία της υγείας της παρακολουθείται συνεχώς.

Μάλιστα, όπως ανέφερε το Mega, η γυναίκα χρειάστηκε να κάνει 40 ράμματα.

