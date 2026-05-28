Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

Ο νεαρός τρόφιμος άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον φύλακα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων «εγώ έχω κάνει φυλακή»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένας 19χρονος τρόφιμος επιτέθηκε πισώπλατα και χτύπησε στο κεφάλι και τον αυχένα φύλακα στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων στον Βόλο.
  • Ο νεαρός απείλησε και εκφόβισε τον φύλακα, ενώ αναποδογύρισε τραπέζι στο προαύλιο πριν τη βίαιη επίθεση.
  • Ο 19χρονος παραδέχθηκε την επίθεση στο δικαστήριο και ζήτησε συγγνώμη, επικαλούμενος την επήρεια φαρμάκων.
  • Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 μηνών.
  • Το δικαστήριο διέταξε την άμεση έκτιση της ποινής στη φυλακή, απορρίπτοντας την παραμονή του στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων.
Επίθεση σημειώθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων στον Βόλο, το απόγευμα της Τετάρτης, όταν 19χρονος χτύπησε στο κεφάλι και στον αυχένα φύλακα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, όλα ξεκίνησαν στις 19:15, όταν ο 19χρονος σηκώθηκε από το κρεβάτι του και ζήτησε από τον φύλακα το φαγητό του. Ο φύλακας απάντησε πως το φαγητό του βρισκόταν εδώ και ώρα στην τραπεζαρία της κουζίνας.

Τότε, ο νεαρός τρόφιμος άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον φύλακα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων «εγώ έχω κάνει φυλακή», στην προσπάθειά του να τον εκφοβίσει. Ο φύλακας τον αγνόησε προκειμένου να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι δύο τους κατευθύνθηκαν προς στο προαύλιο, όπου ο νεαρός αναποδογύρισε ένα τραπέζι. Όταν ο φύλακας έστριψε να φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο 19χρονος του επιτέθηκε πισώπλατα, χτυπώντας τον με γροθιές στον αυχένα και το κεφάλι.

Ο φύλακας ζαλίστηκε από τα χτυπήματα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Τρόφιμοι που βρίσκονταν στο προαύλιο εκείνη την ώρα απομάκρυναν και ακινητοποίησαν τον νεαρό μέχρι να φθάσουν στη δομή οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος.

Στο δικαστήριο, ο νεαρός παραδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη, ισχυριζόμενος πως θύμωσε όταν ρώτησε τον φύλακα για το φαγητό του και εκείνος του απάντησε απότομα και νευριασμένα. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε μόλις ξυπνήσει και ήταν ζαλισμένος, καθώς βρισκόταν ακόμη υπό την επήρεια φαρμάκων που είχε καταναλώσει για να μπορέσει να κοιμηθεί.

Όπως κατέθεσε ο φύλακας στο δικαστήριο, θύμα της βίας του 19χρονου είχε πέσει και ένας συγκρατούμενός του πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο νεαρός βρίσκεται στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου εδώ και μόλις έναν μήνα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό πως ο 19χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει απασχολήσει επανειλλημμένα τις Αρχές για κλοπές, ναρκωτικά, και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αθωώθηκε για την πράξη της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος καθώς, σύμφωνα με την κατάθεση του φύλακα, προκλήθηκε ελάχιστη φθορά στο τραπέζι που αναποδογύρισε. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 19χρονο σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών στην φυλακή και όχι στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, διατάσσοντας την άμεση έκτισή της.

