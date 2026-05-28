Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Snapshot Φορτηγό στη Λάρισα εξετράπη της πορείας του, ξήλωσε εναέρια πινακίδα σήμανσης και προσέκρουσε σε μάντρα με σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική σε σοβαρή κατάσταση και διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ.

Το φορτηγό και τα σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μετατρέποντας τα οχήματα σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία, με πιθανή επίδραση ισχυρών ανέμων κατά το συμβάν.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λάρισα, στην οδό Βόλου, όταν φορτηγό όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το βαρύ όχημα προσέκρουσε με ορμή πάνω στην εναέρια πινακίδα σήμανσης, προκαλώντας την αποκόλλησή της, ενώ στη συνέχεια χτύπησε βίαια στο κράσπεδο του δρόμου.

Η τρελή πορεία του φορτηγού δεν σταμάτησε εκεί, καθώς παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά σταθμευμένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε μια παρακείμενη μάντρα αυτοκινήτων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί με βίαιο τρόπο πάνω στον μαντρότοιχο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι άνδρες της οποίας ξεκίνησαν συντονισμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την κατεστραμμένη καμπίνα του φορτηγού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν τον άνδρα μέσα από τα συντρίμμια, προκειμένου να τον παραλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και σοβαρή.

Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την απρόσμενη εκτροπή και στην κατάρρευση του τμήματος της πινακίδας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης από την Τροχαία. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες από την περιοχή αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος στην περιοχή έπνεαν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρέασε την ευστάθεια του μεγάλου οχήματος.

