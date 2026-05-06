Χτυπήθηκε γαλλικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Τραυματίες τα μέλη του πληρώματος
- Το πλοίο είχε ακολουθήσει τη διαδρομή που πρότεινε το αμερικανικό ναυτικό πριν δεχθεί την επίθεση από ιρανικό πύραυλο.
- Η επίθεση σημειώθηκε μετά την απόφαση αναστολής του «Project Freedom» από τις ΗΠΑ.
Γαλλικός ναυτιλιακός κολοσσός επιβεβαίωσε σήμερα την πληροφορία ότι πλοίο του αποτέλεσε στόχο πρόσφατης επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ.
Η γαλλική ναυτιλιακή και logistics εταιρεία CMA CGM ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της, το «San Antonio», αποτέλεσε στόχο επίθεσης την Τρίτη, ενώ διέσχιζε το Ορμούζ.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μελών του πληρώματος και ζημιές στο πλοίο.
Τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, ανέφερε.
«Η CMA CGM παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει πλήρως κινητοποιημένη στο πλευρό του πληρώματος», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.