Χτυπήθηκε γαλλικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Τραυματίες τα μέλη του πληρώματος

Snapshot Το γαλλικό πλοίο «San Antonio» της CMA CGM δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς μελών του πληρώματος και ζημιές στο πλοίο.

Τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

Η εταιρεία CMA CGM παρακολουθεί στενά την κατάσταση και υποστηρίζει πλήρως το πλήρωμα.

Το πλοίο είχε ακολουθήσει τη διαδρομή που πρότεινε το αμερικανικό ναυτικό πριν δεχθεί την επίθεση από ιρανικό πύραυλο.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την απόφαση αναστολής του «Project Freedom» από τις ΗΠΑ.

Γαλλικός ναυτιλιακός κολοσσός επιβεβαίωσε σήμερα την πληροφορία ότι πλοίο του αποτέλεσε στόχο πρόσφατης επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ.

Η γαλλική ναυτιλιακή και logistics εταιρεία CMA CGM ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της, το «San Antonio», αποτέλεσε στόχο επίθεσης την Τρίτη, ενώ διέσχιζε το Ορμούζ.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μελών του πληρώματος και ζημιές στο πλοίο.

Τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, ανέφερε.

«Η CMA CGM παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει πλήρως κινητοποιημένη στο πλευρό του πληρώματος», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

???? Recently, in the Persian Gulf near the coast of the Emirates, Iran struck a commercial cargo ship—the CGM San Antonio, owned by a French company—with a cruise missile. Filipino sailors on board were injured as a result of the strike, after which the US made the decision to… pic.twitter.com/3lrxzifNqO — Visioner (@visionergeo) May 5, 2026

THE VESSEL THAT WAS HIT BY IRAN TRIED TO FOLLOW U.S ROUTE THROUGH THE STRAIT, AFTER FAILURE TRUMP SUSPENDED PROJECT FREEDOM



The French owned ‘CMA CGM SAN ANTONIO’ switched off its transponders and followed the route laid out by the U.S. It was hit by Iranian projectile.



UKMTO… pic.twitter.com/DwzMcGqQng — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 6, 2026

