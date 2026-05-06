ΒΒC: Γιατί ο Τραμπ αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθε» στα Στε του Ορμού, μετά από αίμα του Πακιστάν και άλλωνρών, λόγω προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η αμερικανική επιχείρηση στόχευε στην αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών, που παραμένουν αποκλεισμένα από το Ιράν, το οποίο απαιτεί άδεια για τη διέλευση πλοίων.

Το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων και μικρών σκαφών, ενώ οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ιρανικά σκάφη που απειλούσαν εμπορικά πλοία.

Παρά τις επιθέσεις και εντάσεις, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, καθώς οι στρατιωτικές ενέργειες παραμένουν κάτω από το όριο πολεμικής κλιμάκωσης.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ θα απαιτήσει πιο ισχυρή στρατιωτική δράση και ότι ο κίνδυνος επανέναρξης συγκρούσεων παραμένει υψηλός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει το λεγόμενο «Project Freedom» την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε με στόχο να βοηθήσει τα πλοία που έχουν αποκλειστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η πρωτοβουλία ήταν μια ανθρωπιστική χειρονομία «που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό». Το Ιράν έχει δηλώσει ότι τα πλοία μπορούν να διασχίσουν την κρίσιμη πλωτή οδό μόνο με την άδειά του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα πρωτοβουλία την Κυριακή. Έκτοτε, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι έχει ανοίξει πυρ σε αμερικανικά πολεμικά πλοία για να τα εμποδίσει να πλεύσουν στην πλωτή οδό και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν βυθίσει μικρά σκάφη -απειλώντας με εκεχειρία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου.

«Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν και, επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Σχέδιο Ελευθερία (Η Κίνηση Πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ) θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί» δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, την Τρίτη -δύο ημέρες μετά την πρώτη ανακοίνωσή της -ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία θα διακοπεί «για σύντομο χρονικό διάστημα» για να διαπιστωθεί εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τι γνωρίζουμε λοιπόν για το «Project Freedom» και τις ανησυχίες για το κατά πόσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη επανάληψη των εχθροπραξιών.

Πώς εφάρμοσε το σχέδιο ο αμερικανικός στρατός;

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου - και η Τεχεράνη απάντησε μπλοκάροντας την κρίσιμη πλωτή οδό μέσω της οποίας διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι υπάρχουν 22.500 ναυτικοί παγιδευμένοι στον Κόλπο, σε 1.550 εμπορικά πλοία. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη μείωση των προμηθειών και τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) αναφέρει ότι «αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών» χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Σε ενημέρωση την πρώτη ημέρα της επιχείρησης, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι πλοία από 87 χώρες είχαν αποκλειστεί στον Κόλπο - και οι ΗΠΑ είχαν επικοινωνήσει με «δεκάδες πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες για να ενθαρρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας μέσω αυτού». Δεν ήταν σαφές πότε ανακοινώθηκε η επιχείρηση εάν οι ΗΠΑ θα προσπαθούσαν να παράσχουν στρατιωτική συνοδεία στα ακινητοποιημένα πλοία.

Ο Μικ Μαλρόι, πρώην υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και βετεράνος των Πεζοναυτών, δήλωσε στο BBC ότι θεωρούσε πως ο αμερικανικός στρατός πιθανότατα θα επικεντρωθεί περισσότερο στην αεροπορική κάλυψη και την άμυνα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους, παρά στη φυσική συνοδεία πλοίων. «Το ερώτημα είναι αν τα πλοία θα εμπιστευτούν την ικανότητά τους να περάσουν χωρίς να δεχθούν επίθεση και, το πιο σημαντικό, την ασφαλιστική εταιρεία», είπε, πριν διακοπεί η επιχείρηση.

Ο Τιμ Γουίλκινς, διευθύνων σύμβουλος της Intertanko, ενός εμπορικού φορέα που εκπροσωπεί ανεξάρτητους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων, δήλωσε στο BBC ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν καθιέρωσε κανέναν συντονισμό για την επιχείρηση, αφήνοντας τα μέλη να ανησυχούν για την ασφάλειά τους κατά τη διέλευση από το Στενό.

Το Ορμούζ, μια στενή ναυτιλιακή οδός στην περιοχή του Κόλπου, είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο. Οριοθετημένο βόρεια από το Ιράν και νότια από το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συνδέει τον Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα. Είναι αρκετά βαθύ για τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου στον κόσμο και χρησιμοποιείται από τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή - και τους πελάτες τους.

Διέρχονται πλοία από τα Στενά του Ορμούζ;

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Centcom δήλωσε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούσαν στον Κόλπο «αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη του Project Freedom». Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης της διαμετακόμισης για την εμπορική ναυτιλία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Ως πρώτο βήμα, 2 εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους», δήλωσε επίσης η Centcom. Και πάλι, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των εμπορικών πλοίων. Η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της κατάφερε να αποπλεύσει από τον Κόλπο, συνοδευόμενο από τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, το ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αρνήθηκε ότι οποιοδήποτε πλοίο είχε περάσει από το Στενό. Προς το παρόν, ωστόσο, με την επιχείρηση για την καθοδήγηση των πλοίων να έχει σταματήσει, δεν είναι σαφές εάν θα μπορέσουν να πλοηγηθούν περισσότερα πλοία.

Ανοίγει το Ιράν πυρ σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και άλλα σκάφη;

Λίγες ώρες μετά την προγραμματισμένη έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης τη Δευτέρα, ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον «αμερικανικών και σιωνιστικών εχθρικών αντιτορπιλικών», επειδή όπως είπε, οι Αμερικανοί «αγνόησαν» τις προειδοποιήσεις τους. Η Centcom διέψευσε γρήγορα τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι ένα πολεμικό πλοίο είχε χτυπηθεί από δύο πυραύλους. Επιβεβαίωσε ότι το Ιράν όντως εκτόξευσε πυραύλους κρουζ τόσο σε αμερικανικά πολεμικά πλοία όσο και σε εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) - σύμμαχος των ΗΠΑ στον Κόλπο, τα οποία έχουν δεχθεί συχνές επιθέσεις από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου - ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την Adnoc, την κρατική πετρελαϊκή τους εταιρεία, έγινε στόχος δύο drones καθώς διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Αναφέρθηκαν επίσης τουλάχιστον τρεις αναχαιτίσεις πυραύλων.

Επίθεση δέχθηκε επίσης ένα νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα Στενά, κοντά στα ΗΑΕ. Ο διοικητής της CENTCOM, Κούπερ, δήλωσε ότι ορισμένα από τα αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα που υποστήριζαν την αποστολή χρησιμοποιήθηκαν για να βυθίσουν έξι μικρά ιρανικά σκάφη που στόχευαν πολιτικά πλοία. Το Ιράν το αρνήθηκε αυτό.

Το Ιράν επέμεινε ότι θα λάβει «αποφασιστικά μέτρα» κατά των πλοίων που δεν χρησιμοποιούν την εγκεκριμένη από το καθεστώς διαδρομή. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυτιλίας με τον δικό τους αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι «η συνέχιση του status quo είναι απαράδεκτη για την Αμερική». Ο Τραμπ, την Τρίτη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη νέα επιχείρηση κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν - του ενδιάμεσου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μαζί με άλλες χώρες.

Ξαναρχίζει ο πόλεμος στο Ιράν;

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση της πρωτοβουλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, δήλωσε ότι είχε σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς «μια πλήρη και οριστική συμφωνία» με το Ιράν. Είπε ότι το Ορμούζ θα παραμείνει αποκλεισμένο κατά τη διάρκεια της παύσης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παύση κατέδειξε ότι ο Τραμπ είχε «υποχωρήσει» μετά από «συνεχείς αποτυχίες» στην προσπάθειά του να ανοίξει ξανά την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για την παγκόσμια ναυτιλία.

Ο Γκραντ Ράμλεϊ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος στις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ μεταξύ 2018 και 2021, δήλωσε ότι το σχέδιο για την εξασφάλιση διέλευσης πλοίων στον Κόλπο θα είναι «πολύ, πολύ δύσκολο». Πριν από την παύση της, σημείωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση πιθανότατα θα απαιτούσε μια ισχυρότερη, πιο «κινητική» στρατιωτική επιλογή.

«Νομίζω ότι η γενική συναίνεση είναι ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ζήτημα χρόνου», είπε. «Όχι εάν». Η Νίτια Λαμπ, συνεργάτης του Προγράμματος Διεθνούς Ασφάλειας στο Chatham House του Λονδίνου, δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνη» και «αρκετά κλιμακούμενη».

Πρόσθεσε ότι, εάν το «Σχέδιο Ελευθερία» του Τραμπ καταφέρει να βγάλει κάποια πλοία από το στενό, «θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μια προσωρινή ανακούφιση» - θα απαιτηθεί μια πιο διαρκής προσπάθεια για το άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού.

Σε ενημέρωση την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ρωτήθηκε αν οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο στενό σημαίνουν ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει. «Όχι, η εκεχειρία δεν έχει τελειώσει», είπε. «Πρόκειται για ένα ξεχωριστό και διακριτό έργο».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι παρόλο που το Ιράν έχει επιτεθεί σε εμπορικά πλοία εννέα φορές, έχει κατασχέσει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις 10 φορές από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, οι ενέργειες αυτές βρίσκονται κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων «σε αυτό το σημείο».

