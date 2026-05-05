Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τζαβανί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους αλλά τελικά θα ηττηθούν.

Ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση».

Ο Γιαντολάχ Τζαβανί, υποδιοικητής πολιτικών υποθέσεων των IRGC, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει τη θαλάσσια οδό ασκώντας πιέσεις στην Τεχεράνη.

«Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Χτύπησε κάθε πόρτα κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών και μετά, χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον υπερδύναμη, ισχυριζόμενος ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με μια αντίστοιχη δύναμη, ενώ προειδοποίησε ότι τυχόν απώλειες για την Ουάσιγκτον θα είναι πολύ μεγαλύτερες.

«Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν στη μάχη όλα τα μέσα τους και τελικά θα ηττηθούν», δήλωσε.