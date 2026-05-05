Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί τις ΗΠΑ για σοβαρές συνέπειες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε για «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση» σε οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Γιαντολάχ Τζαβανί υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει τη θαλάσσια οδό ασκώντας πιέσεις στην Τεχεράνη.
  • Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον υπερδύναμη και θα υποστούν μεγαλύτερες απώλειες σε περίπτωση σύγκρουσης.
  • Ο Τζαβανί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους αλλά τελικά θα ηττηθούν.
Snapshot powered by AI

Ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση».

Ο Γιαντολάχ Τζαβανί, υποδιοικητής πολιτικών υποθέσεων των IRGC, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει τη θαλάσσια οδό ασκώντας πιέσεις στην Τεχεράνη.

«Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Χτύπησε κάθε πόρτα κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών και μετά, χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον υπερδύναμη, ισχυριζόμενος ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με μια αντίστοιχη δύναμη, ενώ προειδοποίησε ότι τυχόν απώλειες για την Ουάσιγκτον θα είναι πολύ μεγαλύτερες.

«Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν στη μάχη όλα τα μέσα τους και τελικά θα ηττηθούν», δήλωσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 5 Μαΐου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 8 Μαΐου

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες» οι ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Βγήκαν οι προκηρύξεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη Σουταταούσα – 12 εγκλωβισμένοι σε βάθος 600 μέτρων

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες – Η απειλή της Μόσχας για μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

01:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιάπωνες αστρονόμοι εντόπισαν ίχνη ατμόσφαιρας σε παγωμένο σώμα πέρα από τον Πλούτωνα – Τι δείχνει η νέα μελέτη

01:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κλυδωνισμοί στην εκεχειρία έφεραν απώλειες στη Wall Street

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια, επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο της Maersk πέρασε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια μαντινάδα-ύμνος για 56 χρόνια κοινής πορείας και αγάπης

23:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

23:46LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος πουλά την υπερπολυτελή θαλαμηγό του, «Koru», αξίας 500 εκατ. δολαρίων

23:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Τίτλοι τέλους για τον μαχητή Ακίλε Πολονάρα: Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ

23:35LIFESTYLE

Η Ντόλι Πάρτον ενημερώνει με βίντεο για την κατάσταση της υγείας της

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

23:46LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος πουλά την υπερπολυτελή θαλαμηγό του, «Koru», αξίας 500 εκατ. δολαρίων

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 8 Μαΐου

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ