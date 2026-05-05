Πλοίο της Maersk πέρασε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το φορτηγό-οχηματαγωγό Alliance Fairfax διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το φορτηγό
  • οχηματαγωγό Alliance Fairfax της Maersk διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ υπό συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
  • Ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και το πλήρωμα παραμένει σώο και ασφαλές.
  • Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.
Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το Alliance Fairfax, υπό αμερικανική σημαία φορτηγό-οχηματαγωγό της θυγατρικής του Farell Lines, διέπλευσε τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

