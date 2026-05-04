Axios: Ο Τραμπ απέρριψε επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ένα επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα Στενών του Ομούζ που περιελάμβε αποστολή πολεμικών πλοίων.

Από τη Δευτέρα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα εμπορικά πλοία για να αποφύγουν νάρκες και να είναι σε ετοιμότητα απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Οι κανόνες εμπλοκής των αμερικανικών δυνάμεων έχουν αλλάξει και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επιτεθούν σε περίπτωση άμεσης απειλής από ιρανικά ταχύπλοα ή πυραύλους. Snapshot powered by AI

Αγανακτισμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αλλά απέρριψε ένα πιο επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να μένει άπραγος. Θέλει πίεση. Θέλει συμφωνία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάστηκε στον Τραμπ ένα σχέδιο για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, με σκοπό να ανοίξουν τη θαλάσσια οδό με τη βία. Την τελευταία στιγμή, ο Τραμπ επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Από σήμερα Δευτέρα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα βοηθά τα εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίζουν τα Στενά, παρέχοντάς τους συμβουλές για να αποφύγουν νάρκες και να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για πλήρη συνοδεία του Πολεμικού Ναυτικού στα εμπορικά πλοία. Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, βέβαια, θα βρίσκονται στην περιοχή και σε ετοιμότητα, μαζί με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην επιχείρηση «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, drones, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιώτες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κανόνες εμπλοκής για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν αλλάξει και ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να επιτεθούν σε περίπτωση άμεσης απειλής από τα ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης ή ιρανικούς πυραύλους κατά πλοίων που διασχίζουν το στενό.

Μια πηγή κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτήρισε το γεγονός ως «την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς». Η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί κάνουν κάτι, θα είναι αυτοί οι κακοί και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», υποστήριξε η πηγή.

Το επιθετικό σχέδιο

Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε στον Τραμπ την Πέμπτη ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού μέσω του στενού.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το σχέδιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξουδετέρωναν τυχόν πυραύλους ή ταχύπλοα σκάφη των Ιρανών ως αντίδραση. Στην περίπτωση που η Τεχεράνη επέλεγε να επιστρέψει στην πολεμική σύγκρουση και να επιτεθεί σε χώρες του Κόλπου ως αντίποινα τότε οι Αμερικανοί θα απαντούσαν

Ωστόσο το σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ενέχει μικρότερο κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο ενδέχεται να μην άρει το αδιέξοδο στην παγκόσμια ναυτιλία.

Διαβάστε επίσης