Όλη η ζωή στη Γη προέρχεται από έναν και μόνο πρόγονο - Και είναι πολύ πιο παλιά από ό,τι πιστεύαμε

Όλα ξεκινούν από κάπου, έτσι και η ζωή στη Γη. Ο LUCA — ή ο Τελευταίος Κοινός Προγόνος Όλων των Ζωντανών Οργανισμών, θεωρείται πως είναι η αρχή. Ο οργανισμός που μοιάζει με προκαρυωτικό αποτελεί τον πρόγονο κάθε ζωντανού οργανισμού, από τα πιο μικροσκοπικά βακτήρια μέχρι τις πιο μεγαλοπρεπείς γαλάζιες φάλαινες.

Ενώ η εμφάνιση σύνθετων μορφών ζωής τοποθετείται πριν από περίπου 530 εκατομμύρια χρόνια, η πραγματική χρονολογική σειρά της ζωής στη Γη είναι πολύ μεγαλύτερη. Για χρόνια, οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ο LUCA πιθανότατα εμφανίστηκε πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή μόλις 600 εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία του πλανήτη.



Ωστόσο, μια μελέτη από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων μεταθέτει αυτή τη χρονολογική σειρά ακόμη πιο πίσω, περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει μερικές συναρπαστικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορεί να ήταν η ζωή για τον LUCA.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution το 2024.

Η ομάδα ωστόσο προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για να κατανοήσει πώς πρέπει να ήταν ο LUCA πριν από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια — και τα αποτελέσματα έδωσαν μερικές εκπληκτικές απαντήσεις.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, αν και ο LUCA ήταν ένας απλός προκαρυωτικός οργανισμός, πιθανότατα διέθετε ανοσοποιητικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη καταπολεμούσε αρχέγονους ιούς.

«Είναι σαφές ότι ο LUCA αξιοποιούσε και μεταβάλε το περιβάλλον του, αλλά είναι απίθανο να ζούσε μόνος του», δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Τιμ Λέντον του Πανεπιστημίου του Έξετερ, ένας από τους συν-συγγραφείς της μελέτης.

«Τα απόβλητά του θα αποτελούσαν τροφή για άλλα μικρόβια, όπως τα μεθανογόνα, τα οποία θα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανακύκλωσης».

Αν και ο LUCA είναι ο παλαιότερος κοινός πρόγονος που γνωρίζουμε, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην κατανοούν πώς εξελίχθηκε η ζωή από τις απαρχές της έως τις πρώιμες κοινότητες των οποίων ο LUCA αποτελεί μέρος.

Περαιτέρω μελέτες θα πρέπει να εμβαθύνουν σε αυτή την αρχέγονη ιστορία και να αποκαλύψουν ακριβώς πώς δημιουργηθήκαμε...