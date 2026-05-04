ΗΠΑ - Μπέσεντ: «Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ, το ανοίγουμε»

«Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ: «το ανοίγουμε». Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε αυτό σε συνέντευξή του στο Fox, επαναλαμβάνοντας ότι η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση».

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ επέκρινε τον γερουσιαστή Τζακ Ριντ, επειδή, όπως είπε, συμμετείχε στο «λόμπι παράδοσης» σε σχέση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Θα έλεγα ότι, δυστυχώς, ο γερουσιαστής Ριντ, ο οποίος είχε μια διακεκριμένη στρατιωτική καριέρα, έχει πλέον ενταχθεί στο λόμπι της παράδοσης», δήλωσε ο Μπέσεντ σε απάντηση.

«Αυτό συμβαίνει εδώ και τρεις εβδομάδες. Η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και, για να είμαστε σαφείς, πρόκειται για μια διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση. Ανοίγουμε το στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο του στενού και, επειδή το λέει αυτό, είναι λυπηρό που πιστεύει την ιρανική προπαγάνδα», πρόσθεσε.

