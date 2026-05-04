Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σταχυολογεί τα στοιχεία της υπόθεσης και αναλύει γιατί οι τελευταίες κινήσεις του 62χρονου παραπέμπουν σε «τελευταίο αποχαιρετισμό»

Σωτήρης Σκουλούδης

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, με την υπόθεση να εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αγωνία στην οικογένειά του αλλά και ερωτήματα σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο Newsbomb, σταχυολογεί τα κρίσιμα στοιχεία της εξαφάνισης και στέκεται ιδιαίτερα σε ένα σημείο που, όπως λέει, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό: Το δεύτερο ταξί που φέρεται να εκμίσθωσε ο 62χρονος.

«Το δεύτερο ταξί είναι το στοιχείο που με απασχολεί περισσότερο, γιατί εκεί πιστεύω ότι κρύβεται το κλειδί της υπόθεσης», λέει ο Γιώργος Τσούκαλης, επισημαίνοντας ότι η συνέχεια της διαδρομής του Σπύρου Ρέτσα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διερεύνηση.

Ο Γιώργος Τσούκαλης περιγράφει τα στοιχεία και τα δεδομένα, σύμφωνα με τις καταθέσεις της οικογένειας, που έχουν οι αρχές. Ο 62χρονος, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του, φέρεται να ζήτησε από τον μικρό του γιο μια αγκαλιά -κάτι που δεν συνήθιζε-, ενώ έδωσε και χρήματα στην κόρη του «για ό,τι χρειαστεί», κάτι που επίσης δεν συνήθιζε. Αυτές οι κινήσεις, σε συνδυασμό με τη γενικότερη συμπεριφορά του, δημιουργούν την αίσθηση ενός ανθρώπου που αποχωρούσε με έναν τρόπο που δεν έμοιαζε με μια απλή καθημερινή έξοδο.

Την ίδια στιγμή, ο Σπύρος Ρέτσας δεν χρησιμοποίησε το δικό του ΙΧ, αλλά μετακινήθηκε με ταξί προς απομονωμένο σημείο, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του. Πρόκειται για λεπτομέρειες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ερευνητικές αρχές, καθώς αποτυπώνουν μια διαδρομή που δεν μοιάζει τυχαία. Αντίθετα, δείχνουν έναν άνθρωπο που είτε είχε συγκεκριμένο προορισμό είτε επιδίωκε να απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα από το περιβάλλον του.

Το καλό και το κακό σενάριο

477bde59-spiros-retsas.jpg

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν μιλάμε για το απονεννοημένο διάβημα, αλλά για μια κίνηση αποσυμπίεσης από μεγάλη πίεση», σημειώνει ο ιδιωτικός ερευνητής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 62χρονος να θέλησε να απομακρυνθεί προσωρινά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία της οδηγού του πρώτου ταξί, η οποία περιγράφει έναν άνθρωπο ήρεμο, συγκρατημένο και με απόλυτη επίγνωση της διαδρομής που ακολουθούσε. Το γεγονός ότι ο 62χρονος έδωσε κατευθύνσεις για την πορεία προς το σημείο όπου κατέληξε, ενισχύει την εκτίμηση ότι γνώριζε καλά την περιοχή και δεν κινήθηκε ασταθώς ή με πανικό. Για τον Γιώργο Τσούκαλη, ακριβώς εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο ερώτημα: Πώς συνδέεται αυτή η διαδρομή με το δεύτερο ταξί που φέρεται να εμφανίζεται στη συνέχεια;

Το δεύτερο ταξί αποτελεί, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή, το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Αν το όχημα αυτό πράγματι υπήρξε και αν ο Σπύρος Ρέτσας είχε προκαθορίσει να μεταβεί σε άλλο σημείο ή να αποχωρήσει με άλλο τρόπο, τότε η υπόθεση αποκτά εντελώς διαφορετική διάσταση. Το γεγονός ότι το δεύτερο ταξί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί από κάμερες στο αρχικό σημείο γεννά πρόσθετα ερωτήματα, καθώς δεν αποκλείεται να κινήθηκε από διαφορετική διαδρομή ή να υπήρξε συνεννόηση που ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στα διαθέσιμα στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, το σενάριο της οικειοθελούς φυγής παραμένει ισχυρό. Οι τελευταίες κινήσεις του 62χρονου, η επιλογή του να απομακρυνθεί μόνος του, η απουσία του κινητού και η εικόνα ενός ανθρώπου που, όπως όλα δείχνουν, δεν ήθελε να αφήσει πίσω του ίχνη βιασύνης, ενισχύουν αυτή την εκδοχή. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς να αποκλείουν τίποτα.

Η αγωνία της οικογένειας παραμένει στο κόκκινο, καθώς κάθε ώρα που περνά χωρίς νέο στοιχείο κάνει την αναμονή ακόμη πιο δύσκολη. Για τους δικούς του ανθρώπους, το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα σημάδι ζωής και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του. Το βέβαιο είναι ότι η εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και πως το στοιχείο του δεύτερου ταξί, όπως το αναδεικνύει ο Γιώργος Τσούκαλης, μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί για να λυθεί το μυστήριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

18:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση σταθμός: Παράνομες οι απολύσεις εργαζομένων, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι φθηνότερη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

18:32WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν μια μικροσκοπική ατέλεια στον ίδιο τον χρόνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά, λέει ο αδελφός της

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου - Ο επίτροπος Εμπορίου θα συναντηθεί την Τρίτη με απεσταλμένο του Λευκού Οίκου

17:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Πιστεύω ότι θα δω τον Ρούμπιο στη Ρώμη»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η έγκριση δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ