Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε», λέει φίλος του

Τι αναφέρουν φίλοι του αγνοούμενου επιχειρηματία από το Αλιβέρι

Newsbomb

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε», λέει φίλος του

Ο αγνοούμενος Σπύρος Ρέτσας

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η τοπική κοινωνία στο Αλιβέρι τις εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης του Σπύρου Ρέτσα.

Ο 62χρονος επιχειρηματίας και πατέρας τεσσάρων παιδιών έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας (30/3), επιβιβάστηκε σε ταξί, κατευθύνθηκε στην απομονωμένη παραλία «Πεθαμένος» και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

«Είναι ένας βιοπαλαιστής, έχει αγωνιστεί σκληρά»

Ο Γιώργος Κότσαρης, πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, μίλησε στο Mega για τον Σπύρο Ρέτσα περιγράφοντας έναν ιδιαίτερα καλό άνθρωπο, δραστήριο επιχειρηματία που έχει μάθει να αγωνίζεται στη ζωή του.

«Διατηρούσε ένα θερμοκήπιο που πήγαινε εξαιρετικά καλά, όμως μια έντονη χιονόπτωση το κατέστρεψε, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια ανέλαβε ένα super market στο Αλιβέρι, όπου εργαζόταν μαζί με την οικογένειά του. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει αγωνιστεί σκληρά για πολλά χρόνια και είχε καταφέρει να προοδεύσει σημαντικά μέσω αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, ο όμιλος των σούπερ μάρκετ αποφάσισε αργότερα να λειτουργήσει το σούπερ μάρκετ αυτόνομα και όχι με τη μορφή franchise», είπε.

Ο πολύτεκνος πατέρας δεν το έβαλε κάτω και αναζήτησε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

«Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και βρισκόταν σε αναζήτηση μεγάλης έκτασης για να ξεκινήσει νέα καλλιέργεια. Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα· αντίθετα, η πορεία του ήταν θετική και είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φρούτων. Ευχόμαστε να προκύψει κάποιο στοιχείο και να βρεθεί ζωντανός ο Σπύρος, καθώς έχει μια πολύτεκνη οικογένεια που τον περιμένει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κότσαρης.

«Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι»

Ο ιχθυοπώλης που διατηρεί κατάστημα απέναντι από την πιάτσα ταξί, από όπου επιβιβάστηκε ο Σπύρος Ρέτσας πριν χαθούν τα ίχνη του, δήλωσε ότι περνούσε καθημερινά από εκεί ο αγνοούμενος και αγόραζε δολώματα για ψάρεμα.

«Την ημέρα εκείνη δεν τον είδα αλλά τις προηγούμενες ημέρες δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Συζητούσαμε κανονικά και κάναμε αστεία για τα ψάρια. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος… Τι να πω, ο Θεός είναι μεγάλος. Μακάρι να βρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η παραλία που πήγε είναι καταφύγιο κυνηγιού, έχει μόνο ιχθυοτροφεία τώρα»

«Για να φύγει αυτός ο άνθρωπος με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις σημαίνει για μένα ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος αλλά ανεξιχνίαστος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και συμπαραστεκόμαστε όλοι στην οικογένεια. Έχουν ζητήσει να γίνουν και ομάδες έρευνας στην περιοχή», ανέφερε φίλος του Σπύρου Ρέτσα στο «Φως στο Τούνελ».

«Εύχομαι να είναι στη ζωή και να γυρίσει στην οικογένειά του που είναι άριστη. Άψογος άνθρωπος και επιχειρηματίας εδώ στην περιοχή. Είχε ασχοληθεί με καταστήματα και δεν είχε ακουστεί το παραμικρό. Δεν ξέρω ποια είναι η παραλία που χάθηκε αλλά όλη η περιοχή εκεί είναι ένα καταφύγιο κυνηγίου. Έχει πρόσβαση βέβαια κι από τη θάλασσα και υπάρχουν σημεία πολύ απόκρημνα που χρειάζεται να πας από κοντά για να τα διερευνήσεις», κατέληξε.

Οδηγός ταξί της περιοχής και φίλος του αγνοούμενου πατέρα δήλωσε στο Mega πως εκείνη την ημέρα πήγε στην πιάτσα, τον χαιρέτισε και μπήκε στο μπροστινό από εκείνον ταξί.

«Τον ξέρω τον Σπύρο πάνω από είκοσι χρόνια. Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί για την εξαφάνισή του από την αστυνομία που ήρθε εδώ και μας έκανε ερωτήσεις. Μας είπαν ότι η έρευνα επικεντρωνόταν σε μια ερημική παραλία που λεγόταν «Πεθαμένος». Το καλοκαίρι έχει παραπάνω κόσμο αλλά τώρα μόνο κάτι ιχθυοτροφεία. Για το ταξί που λένε ότι είδαν το απόγευμα στο ίδιο σημείο, το ακούσαμε κι εμείς αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Δεν είναι δικό μας…», λέει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα - Βγήκε από τη ΜΕΘ

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στις ΗΠΑ: Ετοιμαστείτε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο ένας από τους εμπλεκόμενους του άγριου επεισοδίου με τις μαχαιριές σε μπαρ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα - Αναζητείται συνεργός του

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Γιαγιάδες ηλικίας 89 και 91 ετών σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο για να παραμείνουν υγιείς - Δείτε βίντεο

14:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να συμφωνήσει σε μικρή αύξηση παραγωγής πετρελαίου

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο κατά τις αιματηρές διαδηλώσεις

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκαν σε τροχιά οι 4 πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι στη μάχη κατά των πυρκαγιών

13:35LIFESTYLE

Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision: «Το άγχος μου είναι να είναι ευχαριστημένος ο Akylas»

13:26LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Σύντομη απόδραση στο Κάιρο - «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές πέρα από τη ζώνη που ελέγχει στο νότιο Λίβανο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Εκατέρωθεν βομβαρδισμοί μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας - Το Κίεβο έπληξε δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδους στόλου - Δείτε βίντεο

13:00ΥΓΕΙΑ

Θεραπεία για την ουρική αρθρίτιδα προστατεύει και την καρδιά, αλλά υπάρχει μια παγίδα

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ευνοϊκές συνθήκες για παγετό ακτινοβολίας - Πού συνεχίζεται η κακοκαιρία

12:51LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης - Δέχτηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στην πλατεία Πάρκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ευνοϊκές συνθήκες για παγετό ακτινοβολίας - Πού συνεχίζεται η κακοκαιρία

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία σοκ στην Τουρκία: Έμπορος σκότωσε νεαρή δικηγόρο για οικονομικές διαφορές στη μέση του δρόμου - Βίντεο

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης της υγείας του - Τον επισκέφθηκε ξανά ο Μητσοτάκης

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Γιαγιάδες ηλικίας 89 και 91 ετών σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο για να παραμείνουν υγιείς - Δείτε βίντεο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης - Δέχτηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στην πλατεία Πάρκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ