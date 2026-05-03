Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε», λέει φίλος του

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η τοπική κοινωνία στο Αλιβέρι τις εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης του Σπύρου Ρέτσα.

Ο 62χρονος επιχειρηματίας και πατέρας τεσσάρων παιδιών έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας (30/3), επιβιβάστηκε σε ταξί, κατευθύνθηκε στην απομονωμένη παραλία «Πεθαμένος» και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

«Είναι ένας βιοπαλαιστής, έχει αγωνιστεί σκληρά»

Ο Γιώργος Κότσαρης, πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, μίλησε στο Mega για τον Σπύρο Ρέτσα περιγράφοντας έναν ιδιαίτερα καλό άνθρωπο, δραστήριο επιχειρηματία που έχει μάθει να αγωνίζεται στη ζωή του.

«Διατηρούσε ένα θερμοκήπιο που πήγαινε εξαιρετικά καλά, όμως μια έντονη χιονόπτωση το κατέστρεψε, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια ανέλαβε ένα super market στο Αλιβέρι, όπου εργαζόταν μαζί με την οικογένειά του. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει αγωνιστεί σκληρά για πολλά χρόνια και είχε καταφέρει να προοδεύσει σημαντικά μέσω αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, ο όμιλος των σούπερ μάρκετ αποφάσισε αργότερα να λειτουργήσει το σούπερ μάρκετ αυτόνομα και όχι με τη μορφή franchise», είπε.

Ο πολύτεκνος πατέρας δεν το έβαλε κάτω και αναζήτησε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

«Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και βρισκόταν σε αναζήτηση μεγάλης έκτασης για να ξεκινήσει νέα καλλιέργεια. Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα· αντίθετα, η πορεία του ήταν θετική και είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φρούτων. Ευχόμαστε να προκύψει κάποιο στοιχείο και να βρεθεί ζωντανός ο Σπύρος, καθώς έχει μια πολύτεκνη οικογένεια που τον περιμένει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κότσαρης.

«Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι»

Ο ιχθυοπώλης που διατηρεί κατάστημα απέναντι από την πιάτσα ταξί, από όπου επιβιβάστηκε ο Σπύρος Ρέτσας πριν χαθούν τα ίχνη του, δήλωσε ότι περνούσε καθημερινά από εκεί ο αγνοούμενος και αγόραζε δολώματα για ψάρεμα.

«Την ημέρα εκείνη δεν τον είδα αλλά τις προηγούμενες ημέρες δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Συζητούσαμε κανονικά και κάναμε αστεία για τα ψάρια. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος… Τι να πω, ο Θεός είναι μεγάλος. Μακάρι να βρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η παραλία που πήγε είναι καταφύγιο κυνηγιού, έχει μόνο ιχθυοτροφεία τώρα»

«Για να φύγει αυτός ο άνθρωπος με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις σημαίνει για μένα ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος αλλά ανεξιχνίαστος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και συμπαραστεκόμαστε όλοι στην οικογένεια. Έχουν ζητήσει να γίνουν και ομάδες έρευνας στην περιοχή», ανέφερε φίλος του Σπύρου Ρέτσα στο «Φως στο Τούνελ».

«Εύχομαι να είναι στη ζωή και να γυρίσει στην οικογένειά του που είναι άριστη. Άψογος άνθρωπος και επιχειρηματίας εδώ στην περιοχή. Είχε ασχοληθεί με καταστήματα και δεν είχε ακουστεί το παραμικρό. Δεν ξέρω ποια είναι η παραλία που χάθηκε αλλά όλη η περιοχή εκεί είναι ένα καταφύγιο κυνηγίου. Έχει πρόσβαση βέβαια κι από τη θάλασσα και υπάρχουν σημεία πολύ απόκρημνα που χρειάζεται να πας από κοντά για να τα διερευνήσεις», κατέληξε.

Οδηγός ταξί της περιοχής και φίλος του αγνοούμενου πατέρα δήλωσε στο Mega πως εκείνη την ημέρα πήγε στην πιάτσα, τον χαιρέτισε και μπήκε στο μπροστινό από εκείνον ταξί.

«Τον ξέρω τον Σπύρο πάνω από είκοσι χρόνια. Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί για την εξαφάνισή του από την αστυνομία που ήρθε εδώ και μας έκανε ερωτήσεις. Μας είπαν ότι η έρευνα επικεντρωνόταν σε μια ερημική παραλία που λεγόταν «Πεθαμένος». Το καλοκαίρι έχει παραπάνω κόσμο αλλά τώρα μόνο κάτι ιχθυοτροφεία. Για το ταξί που λένε ότι είδαν το απόγευμα στο ίδιο σημείο, το ακούσαμε κι εμείς αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Δεν είναι δικό μας…», λέει χαρακτηριστικά.

